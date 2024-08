culture

Le principe : Réaliser et monter un court en 48 heures chrono



Le principe est simple : Les candidats ont deux jours pour écrire, tourner et monter un film de 4 à 7 minutes qu’ils devront remettre 48 heures précisément après le lancement du concours. Mais la difficulté ne s’arrête pas là, puisqu’un personnage, un objet mais aussi une ligne de dialogue imposés aux participants, devront apparaître dans leur film. Pour ce qui est du genre du film, il sera tiré au sort par chacun des candidats au lancement de l'évènement.



A l'issue de la compétition, les films sont tous projetés au cinéma de leur ville.





Remise de prix le 1er décembre



Tous les courts-métrages rendus dans le délai imparti concourront pour les nombreux prix décernés par le jury. La cérémonie de remise de prix réunissant les meilleurs films de chaque ville aura lieu le 1er décembre 2018 au cinéma le Grand Action, 5 rue des écoles 75005 Paris.



Cette année le jury sera présidé par Jan Kounen, il sera entouré de Alix Benezech, Nabiha Akkari, Emmanuelle Gaume, Florian Dupas, Fabien Fuhrmann et Hugo Roth.





@Joël Bardeau



Récompenses



De nombreux lots sont attribués, HP France offre des Workstation au prix du meilleur film et aux meilleurs acteurs et actrices, Xeen offre un jeu d'optiques cinéma au meilleur réalisateur/trice, CNC Talent offre une bourse de 3000 € pour une résidence d'auteurs au meilleur scénariste et Opside.co une bourse de 2500 € pour l'aide à la production d'un court métrage.



Une sélection de 11 films sera également annoncée pour aller représenter la France à la finale internationale réunissant les meilleurs films mondiaux du 48HFP, puis au Festival de Cannes 2019.



Plus d'informations : www.48hourfilm.com/france / www.facebook.com/48hfpFrance/