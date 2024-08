culture







Le 27 septembre 2018, à l’initiative du Centre des monuments nationaux et Wimoov - à laquelle se sont associés le Muséum national d’Histoire naturelle, le groupe Macif et Pôle emploi Ile-de-France, est organisé en partenariat, un nouvel événement destiné à souligner l’importance de la mobilité comme vecteur de démocratisation de l’accès à la culture. Ainsi, après une première édition en 2017, l’opération est étendue à dix-huit monuments, situés dans huit régions, pour accueillir des groupes dans le cadre d’un itinéraire culturel accompagné.



Le CMN gère plus de cent monuments d’une grande diversité typologique et stylistique répartis sur la quasi-totalité du territoire de la France. Parfois, le déplacement du public, même de proximité, constitue un obstacle qui renforce l’éloignement des populations fragiles vis-à-vis du patrimoine et de la culture. La mobilité est ainsi un enjeu important dans la mise en œuvre des stratégies de démocratisation culturelle sur les territoires. C’est pourquoi le CMN a décidé en 2017 de s’associer à Wimoov, association du groupe SOS qui travaille auprès des pouvoirs publics au développement de la mobilité comme facteur d’insertion sociale, autour d’une journée événement. 110 personnes ont ainsi pu découvrir des monuments nationaux de leur territoire, en Ile-de-France et dans les Hauts-de-France.



En 2018, en partenariat avec le CMN, Wimoov propose d’étendre le projet à l’ensemble de ses territoires d’implantation (Centre-Val-de-Loire, Hauts-de-France, Ile-de-France, Normandie, Nouvelle Aquitaine, Provence-Alpes-Côte-D’azur). Ainsi, le 27 septembre 2018, le CMN et Wimoov proposeront des visites de dix-huit monuments et musées à des demandeurs d’emploi, des jeunes en insertion, des publics des quartiers « politique de la ville », des séniors. Dans la région Ile-de-France, ce sont près de 80 personnes, identifiées par les partenaires et prescripteurs territoriaux de Wimoov (agences Pôle emploi, missions locales, centres communaux d’action sociale, centres d’animation…) qui seront accompagnées par les plateformes de mobilité locales de Wimoov. Ces personnes, bénéficiant pour la plupart de tarification solidaire pour l’accès aux lieux culturels, connaissent des freins de mobilité pas seulement matériels. En effet, une connaissance partielle des moyens de transports existants constitue un obstacle. C'est pourquoi Wimoov a construit des parcours de mobilité pour favoriser une meilleure appréhension des réseaux de transports et l’accès aux services et offres du territoire.



En tant que leader de l’assurance automobile en France et acteur de l’ESS, la Macif est attentive à l'évolution des usages relatifs. Dans sa démarche RSE et afin de répondre aux enjeux de société, la Macif s’est ainsi engagée en faveur d’une mobilité à la fois plus économique, plus durable et inclusive : elle accompagne et co-développe des solutions innovantes dans les territoires en collaboration avec de jeunes pousses et de grands acteurs mobilité référents tels que Wimoov, depuis plus de 20 ans. Ensemble, Wimoov et la Macif développent des plateformes de mobilité qui proposent une aide individualisée aux personnes âgées ou éloignées de l’emploi pour redevenir autonomes dans leurs déplacements et accéder ainsi aux besoins essentiels de la vie professionnelle et de la vie privée. En 2018, les deux acteurs réaffirment leur engagement, avec une opération d’accès à la culture, en offrant des parcours vers deux sites du Muséum national d’Histoire naturelle.



Depuis sa création, le Muséum a vocation à transmettre les savoirs naturalistes, contribuant ainsi à sensibiliser à l’importance de la biodiversité et à l’avenir de la planète, avec un objectif clair : rendre les connaissances sur la nature accessibles à tous. Il a donc ouvert à la visite deux de ces sites Franciliens : le Musée de l’Homme et la Grande Galerie de l’Évolution.



Des conseillers en mobilité de Wimoov vont co-construire, avec les participants, le trajet lors d’un atelier préparatoire afin de définir au préalable des itinéraires spécifiques, valorisant l’offre de transport des territoires concernés (TER, tramway, bus, vélo en libre-service), vers les lieux suivants : le Panthéon, l’Arc de Triomphe, les Châteaux de Vincennes et de Champs sur Marne, la Conciergerie, le Musée de l’Homme ainsi que la Grande Galerie de l’Évolution .



Grâce à une formation alliant théorie et pratique, ils apprendront à utiliser différents modes de déplacement permettant de se rendre dans ces monuments.



Une fois dans les monuments, ils pourront suivre des visites guidées spécifiquement conçues pour l’occasion.





Le CMN, le Muséum, le groupe Macif, Pôle emploi Ile-de-France et Wimoov souhaitent ainsi continuer à contribuer à réduire les barrières psychologiques et matérielles d’accès à la culture pour les publics en difficulté et favoriser leur autonomie. Cette expérience participe également à démontrer que la culture est un vecteur d’insertion.





