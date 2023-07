culture







Les prélèvements obligatoires ne cessent d’augmenter, au point de faire de la France la championne du monde de la pression fiscale. Les Français, pourtant réputés prompts à se révolter, le supportent tant bien que mal. Ce paradoxe s’explique par la mise en œuvre de techniques destinées à les anesthésier, afin de "les plumer sans trop les faire crier".



L’Anti-Manuel de psychologie fiscale expose pour la première fois ces techniques sous forme de dix leçons (Faire payer de l’impôt sur l’impôt / Imposer des revenus et des produits virtuels / Faire disparaître les impôts de la vue des contribuables / Les faux avantages fiscaux / Allumer des contre-feux fiscaux / Augmenter les impôts de façon rampante / Complexifier à l’extrême le système fiscal / Fixer les règles du jeu à la fin de la partie / Gérer les relations entre le fisc et les contribuables / La procrastination fiscale).



Exposées de façon didactique, ces dix leçons permettent aux lecteurs de prendre conscience de la façon dont ils paient des impôts sans le savoir et de la nécessité de refondre notre fiscalité sur des bases saines. La "leçon conclusive : Pour une fiscalité de sortie de guerre" est un appel en faveur de cette réforme. Il s’agit de repenser l’impôt et de réconcilier les Français avec le consentement à l’impôt, principe fondateur de notre pacte social.



L'ouvrage s’adresse aux juristes, aux économistes et aux financiers, étudiants ou professionnels.





"Anti-Manuel de psychologie fiscale", 2ème édition

Auteur : Frédéric Douet

Enrick B Editions - Collection Essais

Thème Dilicom : 3275 (Droit fiscal)

Format : 16 x 24 cm / Nombre de pages : 96 pages

Prix public TTC : 14,90 €

Date de parution : 11 octobre 2022

ISBN : 978-2-38313-048-2

Pour accéder à la présentation compléte de l'ouvrage, cliquez ici

A propos de l'auteur

Frédéric Douet enseigne le droit fiscal à l’université Rouen-Normandie. Ses travaux en font le précurseur du droit fiscal de la famille (LexisNexis, 19e éd., 2020) et de la fiscalité du numérique (LexisNexis, 3e éd., 2020).



@Fiscalitor

www.enrickb-editions.com