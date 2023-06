culture







Quel dossier vous a le plus marqué en tant qu’avocat ? - Pendant près de deux ans, Me Charlotte PEREZ est allée à la rencontre de cinquante avocats pour dénicher l’affaire qui avait marqué leur carrière.



Sous le sceau de la confidentialité, elle a recueilli plus d’une centaine d’anecdotes drôles, touchantes, étonnantes, parfois bouleversantes, voire révoltantes, mais toujours pleines d’humanité racontées par celles et ceux qui ont juré de défendre toujours avec dignité, probité, conscience, indépendance et humanité. Ce recueil inédit de témoignages étalés sur cinquante années de « barre » nous offre une vision protéiforme du quotidien d’avocats engagés, confrontés, chaque jour, au meilleur comme au pire de la justice.



Vous y retrouverez des procès qui ont marqué l’histoire comme celui de Ranucci, l’un des derniers condamnés à mort, de célèbres avocats comme Jacques Vergès, des hommes politiques comme Vladimir Poutine ou encore des actes courageux d’avocats qui ont osé briser les conventions et braver la loi pour défendre, plus que leur client, leur idée de la justice.





"Brèves d'avocats, 115 anecdotes d'avocats drôles, originales et touchantes"

Auteure : Charlotte Perez

Enrick B Editions

Collection LMD - Le Meilleur du Droit

Format : 14 x 21 cm / Nombre de pages : 260 pages

Prix public TTC : 18,00 €

Date de parution : 13 juin 2023



ISBN : 978-2-38313-200-4

Pour accéder à la présentation compléte de l'ouvrage, cliquez ici

A propos de l'auteure



Charlotte PEREZ est avocate au barreau d’Aix-en-Provence, où elle a prêté serment en 2016. Proche des métiers de l’art, elle pratique le théâtre depuis l’enfance et s’adonne à l’écriture depuis quelques années. Brèves d’avocats se situe au croisement entre une passion pour l’écriture et un métier captivant.





