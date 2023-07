culture







Loin d’un simple phénomène de mode, le tatouage se démocratise aux quatre coins du monde, certains évoquant même une révolution culturelle. Pourtant, les préjugés ont la dent dure ! Alors que se pose la question de savoir si le tatouage peut légalement être considéré comme un art, il est encore perçu comme l’apanage des marginaux et fortement associé à la criminalité. Cette représentation ne doit cependant rien au hasard.



Historiquement prohibé par les trois religions monothéistes, le tatouage sert à marquer les criminels du sceau de l’infamie et alimente toutes sortes de théories criminologiques dès le XIXe siècle. Il n’y a donc rien d’étonnant à ce que divers groupes criminels finissent par le revendiquer comme signe identitaire. Mais savez-vous comment, des prisons françaises aux gangs latino-américains, en passant par la Russie et l’irezumi des yakuzas, ces criminels l’ont arboré ?



Jonglant avec le droit, la criminologie et l’histoire des civilisations, Benoît Le Dévédec (juriste) et Arnaud Wallet (tatoueur) dressent un panorama de ces tatouages de criminels et reviennent sur les liens qui unissent tatouage, criminels, crimes et droit, afin de tordre le cou aux idées reçues. Ce livre est une véritable immersion en images dans les eaux troubles des tatouages des hors-la-loi.





"Dans la peau des criminels, ce qui se cache derrière les tatouages de criminels"

Auteurs : Benoît Le Dévédec et Arno KSR

Enrick B Editions - Collection : LMD - Le Meilleur du droit

Format : 24 x 27 cm / Nombre de pages : 175 pages

Prix public TTC : 29,90 €

Date de parution : 11 octobre 2022



ISBN : 978-2-38313-060-4

A propos des auteurs

Benoît Le Dévédec est doctorant à l’Institut de criminologie et de droit pénal de Paris (Université Panthéon-Assas Paris II), au sein duquel il a commencé à étudier les liens entre le tatouage, le droit et la criminologie. En parallèle de son métier de juriste, il reste ancré dans le monde des professionnels de l’aiguille, passionné par les modifications corporelles et leurs enjeux historiques, sociaux, et bien évidement juridiques.



Arno KSR est un artiste orléanais qui s’est spécialisé dans le tatouage, l’illustration et la peinture. Fort de tous ces talents, il a mêlé ses outils à la plume de Benoît pour réaliser le plus beau livre possible, afin d’œuvrer pour la démocratisation du tatouage.

