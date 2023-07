culture







À travers les mésaventures d’un jeune collaborateur idéaliste et désenchanté, En Quête de Sens explore avec humour les codes et usages de la vie en entreprise.



Managers à la pédagogie de tueurs à gage tchétchène, stagiaires exploités, décryptage du langage corporate 2.0 et codes de conduite à l’urinoir… En parodiant les travers de notre vie de bureau, l’auteur propose également une réflexion sur notre nouveau rapport au travail et sur les aspirations d’une génération en quête de sens.





"En quête de sens, petit guide de survie en entreprise"

Auteur : Thibault Bouëssel du Bourg

Enrick B Editions - Collection Entreprise

Format : 16 x 24 cm / Nombre de pages : 100 pages

Prix public TTC : 16,90 €

Date de parution : 11 octobre 2022

ISBN : 978-2-38313-063-5

A propos de l'auteur



Thibault Bouëssel du Bourg a débuté sa carrière dans de grandes entreprises, banques et cabinets d’avocats internationaux. Comme pour beaucoup de jeunes de sa génération, son idéalisme et sa quête de sens se sont rapidement heurtés à la culture d’entreprise contemporaine. De ses expériences et désillusions, il a tiré des petites anecdotes pour faire rire ses proches… qui sont devenues les Chroniques de La Défense. En parallèle de ses activités d’auteur/ illustrateur, il travaille actuellement à la Banque mondiale sur des projets de développement international et vit à Londres.

