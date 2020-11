culture

Calisto-235 a confié l’écriture de cet essai à Catherine Renée Lebouleux, spécialiste du spectacle vivant. L’autrice nous fait redécouvrir l’étonnante filmographie de l’actrice anglaise Brenda Blethyn. Celle-ci, inoubliable Cynthia Purley dans le film de Mike Leigh, Secrets et mensonges, a reçu pour ce rôle le prix d’interprétation féminine au Festival de Cannes en 1996 et un Golden Globe en 1997.

Catherine Renée Lebouleux parcourt la carrière de l’actrice pour le cinéma, depuis ses premiers rôles jusqu’à sa dernière apparition pour le grand écran en 2014 dans le film de Rachid Bouchareb La Voie de l’ennemi. Retracer la carrière de Brenda Blethyn éclaire la popularité croissante qu’elle connaît en incarnant Vera Stanhope dans la série télévisée britannique Vera (produite par ITV et diffusée sur France 3 sous le titre Les Enquêtes de Vera). On comprend mieux l’imposante stature télévisuelle que Brenda Blethyn donne à ce personnage plébiscité des deux côtés de La Manche. L’autrice nous permet d’apprécier la peu conventionnelle spécificité de ce parcours. Elle met en perspective le travail de l’actrice dans ses rapports aux œuvres et aux personnages.

L’ouvrage est préfacé par Ian Ricketts, professeur de Brenda Blethyn à la Guildford School of Acting. Ian Ricketts donne un éclairage essentiel à cet ouvrage, seul du genre, qui présente en annexe trois textes inédits de cet éminent enseignant d’art dramatique outre-manche.

Les auteurs ont cédé l’intégralité de leurs droits afin que les bénéfices des ventes soient reversés à une ONG de santé ou humanitaire.

A propos des auteurs



Catherine Renée Lebouleux : Chef de projet pour calisto-235, association culturelle et artistique qu’elle fonde en 2007, Catherine Renée Lebouleux partage son temps entre recherche, écriture et médiation culturelle. Titulaire d’un Master Recherche en « cultures, humanités et sciences des sociétés », Catherine Renée Lebouleux est l’autrice de plusieurs articles et ouvrages. De 2008 à 2017, au sein de calisto-235, elle crée et dirige le festival "NOMADE, musiques en liberté". Elle s’est engagée dernièrement dans un projet éco-durable alliant protection de la biodiversité et action culturelle en Charente maritime (Azienda La Callisto).

Ian Ricketts : Avant sa formation d’acteur à la London Academy of Music and Dramatic Art, Ian Ricketts a acquis une expérience marquante en agro-foresterie. Il enseigne en marge de son métier d’acteur dans de nombreuses universités en Angleterre et aux États-Unis (Portland, Oklahoma). Il enseigne principalement à la Guildford School of Acting de l'Université du Surrey. Dans la pratique théâtrale, il attache une importance particulière à la reconnaissance de l'être sensoriel dans sa capacité à percevoir le monde de façon irrationnelle.

A props de calisto-235

Depuis 2007, calisto-235 mène des projets dans les domaines de la culture, des arts, du spectacle vivant.



Une importante partie de ses activités a souvent été dédiée aux jeunes publics avec des interventions pour beaucoup en milieu scolaire (visites culturelles et projets pédagogiques). De 2009 à 2017, calisto-235 a animé le festival "NOMADE, musiques en liberté" qui a rassemblé de nombreux artistes de premier plan (Marielle Nordmann en 2014, Romain Leleu et Varduhi Yeritsyan en 2015, Michel Supéra en 2015 et 2017, l’Ensemble baroque La Rêveuse en 2016). Calisto-235 se concentre actuellement sur l'aide à la création (département production, parution du CD TWINS en 2019) et à la recherche (département édition) dans les domaines de la culture, des arts et du spectacle vivant.