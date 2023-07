culture







En 2010, Sophie Robert entame une longue enquête auprès des psychanalystes pour la réalisation d’une série documentaire. L’objectif était de savoir qui sont les psychanalystes aujourd’hui ? Comment appréhendent-ils les découvertes scientifiques et l’évolution des mœurs ? Qu’ont-ils abandonné, conservé ou adapté de l’héritage de Freud et Lacan ?



Un premier film, Le Mur, la psychanalyse à l’épreuve de l’autisme, met en évidence le retard considérable de la France dans l’accompagnement de l’autisme. Diffusé sur le site Autistes Sans Frontières, il se répand de façon virale dans le monde entier en

quelques jours avant d’être attaqué en justice par trois psychanalystes lacaniens. Le film sera censuré pendant deux ans puis réhabilité en 2014 par la cour d’appel de Douai. En 2018, les trois psychanalystes sont condamnés à verser à la réalisatrice 50 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.



En 2019 sort Le Phallus et le Néant, long métrage dédié à la théorie sexuelle. Une psychanalyste freudienne tentera d’empêcher in extremis sa sortie en salles, en vain.



Ce livre, fruit de douze ans d’enquête dans les milieux psychanalytiques, est une anthropologie de la psychanalyse : lecture fondamentaliste de Freud et Lacan, hostilité structurelle à la science, misogynie viscérale, et manque total d’empathie à l’égard des victimes de violences sexuelles.



D’où viennent ces idées ? Comment sont-elles utilisées et pourquoi sont-elles conservées et inchangées, envers et contre tout ?





"La psychanalyse est-elle une secte ? Anthropologie des fondamentalistes du Freudo-Lacanisme"

Auteur : Sophie Robert

Enrick B Editions - Collection : Porte-voix

Format : 14 x 21 cm / Nombre de pages : 350 pages

Prix public TTC : 22,95 €

Date de parution : 14 mars 2023



ISBN : 978-2-38313-133-5

Pour accéder à la présentation compléte de l'ouvrage, cliquez ici

A propos de l'auteure



Sophie Robert est réalisatrice-productrice de documentaires et d’émissions dédiés aux sciences humaines avec un focus sur le handicap cognitif, les sciences de l’éducation, la psychologie et la psychiatrie fondée sur les preuves. Diffusés sur sa chaîne Dragon bleu TV (www.dragonbleutv.com), ses programmes audiovisuels ont à cœur de mettre en valeur la science dans les sciences humaines et d’utiliser ses connaissances pour apporter un éclairage cognitif sur les phénomènes de société.

www.enrickb-editions.com