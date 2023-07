culture







La pensée positive, ça marche ! Les dernières découvertes en neuroplasticité et en épigénétique le prouvent : non seulement le cerveau adulte conserve son potentiel plastique tout au long de son existence, mais notre mode de vie et nos pensées influencent le développement de nos gènes. Nous avons donc le pouvoir de nous reprogrammer pour améliorer notre vie. Comment ? En identifiant les fausses croyances qui nous paralysent ou les pensées limitantes qui nous dominent ; en éloignant les personnes toxiques ; en laissant libre cours à la gratitude ; et, surtout, en construisant notre propre discours intérieur positif.



Avec humour, bienveillance et enthousiasme, Francky Pérez, invite les plus grands professeurs et chercheurs d’université à côtoyer des stars hollywoodiennes pour nous décrire cet extraordinaire pouvoir souvent méconnu, dont chacun d’entre nous dispose. Celui de cette "voix intérieure" qu’il nous est possible de guider dans une direction positive pour révéler le Pouvoir de Soi.



Ce livre s’adresse au manager, à l’étudiant, au communiquant, au professionnel, au parent, à tous ceux qui souhaitent développer leur potentiel, leur confiance et leur estime de soi.





"Le pouvoir de soi, libérez votre potentiel"

Auteur : Francky Perez

Enrick B Editions - Collection Développement personnel

Format : 14 x 21 cm / Nombre de pages : 200 pages

Prix public TTC : 16,90 €

Date de parution : 11 octobre 2022

ISBN : 978-2-38313-057-4

A propos de l'auteur

Le parcours de Francky Perez est plutôt atypique : Franco-Américain, né en France et vivant en Californie depuis une quinzaine d’années, diplômé du MIT en marketing digital, formé en intelligence émotionnelle et logothérapie, vice-président d’une chaine de télévision américaine, chef d’orchestre et même brièvement assistant personnel de Johnny Hallyday à Los Angeles…

