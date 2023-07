culture







Quand on pense aux entrepreneurs les plus emblématiques, les noms qui viennent spontanément à l’esprit sont souvent masculins. Pourtant, il existe un grand nombre d’entrepreneuses.



Nous avons choisi de vous raconter l’histoire de 18 de ces femmes extraordinaires, en évoquant les obstacles qu’elles ont dû surmonter, leur génie propre, mais aussi leurs zones d’ombre.



Vous découvrirez ainsi le parcours de : Madam C.J. Walker, Helena Rubinstein, Elizabeth Arden, Estée Lauder, Anita Roddick, Jeanne Lanvin, Gabrielle Chanel, Sonia Rykiel, Agnès B., Sophia Amoruso, Marguerite Boucicaut, Ruth Handler, Rosalía Mera, Zhong Huijuan, Margaret Rudkin, Beate Uhse, Oprah Winfrey et Joy Mangano.



Retrouvez certaines de ces grandes aventures entrepreneuriales en podcast sur toutes les plateformes audio dans la série "entrepreneurs de légende".



Ce livre grand public intéressera aussi bien les entrepreneurs en herbe en quête d’inspiration que les étudiants en école de commerce, sans oublier tous ceux que ces réussites prodigieuses font rêver.





"Les entrepreneuses des légende, parties de rien elles ont fondé des empires"

Auteur : Sylvain Bersinger

Enrick B Editions - Collection Entreprise

Format : 14 x 21 / Nombre de pages : 160 pages

Prix public TTC : 16,90 €

Date de parution : 10 novembre 2022



ISBN : 978-2-38313-066-6

A propos de l'auteur

Sylvain Bersinger est économiste. En parallèle de son travail au sein du cabinet Asterès, il est l’auteur d’une série de livres sur les entrepreneurs de légende, ainsi que d’ouvrages de vulgarisation tels que" Apprenons l’économie avec San-Antonio" (éditions Marie B). Il a remporté en 2021 le prix Turgot du Jeune Talent pour son livre Les entrepreneurs de légende français.

