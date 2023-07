culture







Après une longue observation de cas managériaux complexes, Frédéric Demarquet a constaté que beaucoup de stratégies adoptées pour améliorer les situations de crise ou les développements organisationnels étaient en réalité contre-productives. De la même manière que retourner la terre en profondeur, user de pesticide et d’engrais, épuise le sol sur le long terme, les changements de process incessants, la pression constante et le l’inadéquation entre les moyens et les besoins peut épuiser les ressources d’une entreprise.



Saviez-vous que la permaculture permet un rendement cinq à dix fois supérieur au mètre carré tout en préservant totalement l’écosystème ? Et si l’entreprise était aussi un écosystème fragile ? Et si les méthodes de permaculture adaptées à l’entreprise pouvaient permettre un meilleur rendement en préservant la santé mentale et physique de ceux qui y travaillent ?



Ainsi est né le permamanagement, un management durable, soutenable pour les hommes et les organisations, respectueux des processus de régulation et participant à créer de la richesse.





"Permamanagement, vers un management écologique et durable des acteurs et des organisations"

Auteur : Frédéric Demarquet

Enrick B Editions - Collection Entreprise

Format : 16 x 24 cm / Nombre de pages : 140 pages

Prix public TTC : 16,90 €

Date de parution : 10 novembre 2022

ISBN : 978-2-38313-060-4

Pour accéder à la présentation compléte de l'ouvrage, cliquez ici

A propos de l'auteur



Consultant RH, coach, facilitateur, formateur et superviseur, Frédéric Demarquet accompagne des managers, des dirigeants, des équipes, des services et des organisations dans la résolution de problèmes humains, lagestiondechangementsetledéveloppement de compétences non techniques. Au sein du Si Institut qu’il a fondé, il forme des professionnels de l’accompagnement à ses méthodes inspirées des approches systémiques. Il enseigne également dans diverses universités et a publié de nombreux articles et livres.

www.enrickb-editions.com