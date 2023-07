culture







"Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur, et rien d’autre." (Paul Éluard)



Mais ce bonheur que nous recherchons tous, ce "souverain bien" derrière lequel nous courons, peut-on vraiment l’atteindre ? La philosophie et la psychologie en font un de leurs principaux sujets de réflexion ; la biologie étudie les mécanismes d’un corps qui tend vers le bien-être. Entre la tête et le corps, notre cœur balance… Dans cet ouvrage, Yannick Descharmes part en quête du bonheur en réunissant philosophie, psychologie et biologie, démontant ainsi une histoire séculaire de séparation entre le corps et l’esprit.



Avec rigueur scientifique, pédagogie et humour, il aborde les différentes facettes de la notion de bonheur et les analyse à travers le prisme de ces trois disciplines. Pour rendre son propos plus concret, il s’appuie sur l’histoire de trois personnages en mal de bonheur, qui se retrouvent un jour chez le psy. Grâce à la thérapie d’acceptation et d’engagement (ACT), une branche des thérapies cognitives et comportementales, vous comprendrez comment l’esprit et le corps peuvent enfin se retrouver. À l’aide d’outils simples et efficaces, lancez-vous vous aussi dans la recherche du bonheur !



"Trouver son bonheur, dans son corps et dans sa tête"

Auteur : Yannick Descharmes

Enrick B Editions - Collection Développement personnel

Format : 14 x 21 cm / Nombre de pages : 300 pages

Prix public TTC : 18,90 €

Date de parution : 10 novembre 2022



ISBN : 978-2-38313-072-7

Pour accéder à la présentation compléte de l'ouvrage, cliquez ici

A propos de l'auteur



Yannick Descharmes est psychologue et masseur kinésithérapeute de formation initiale, consultant en entreprise, conférencier et blogueur (Eolepsy). Pratiquantlesthérapiescognitivesetcomportementales et la thérapie d'acceptation et d’engagement (ACT), il enseigne également à l’université Grenoble Alpes. Sa vision de la personne en souffrance est celle d'un individu non pas "malade", mais plutôt "coincé", en devenir.



Ainsi, à travers une pratique mêlant psychologie, philosophie, humour et métaphores, il entend aider les personnes qui viennent le consulter à avancer vers ce qui compte pour elles et à sortir des préjugés sur la psychologie (et sur les psys !).

