Vie perso ou vie pro, convaincre et persuader font partie du quotidien.



Vous voulez vendre une idée à : vos clients, vos prospects, vos parents, vos enfants, vos collègues, vos amis, vos employés, votre équipe, votre épouse, votre mari, vos frères, vos sœurs, vos électeurs ou à la Terre entière ?



Et si vous décidiez dès à présent de faire passer vos idées en toute circonstance et avec enthousiasme ?



Les bonnes idées sont caractérisées par leur simplicité. Mais à quoi sert d’avoir de bonnes idées si vous ne savez pas les mettre en valeur et en parler ? Comment susciter l’intérêts et créer le désir ? L’enthousiasme est l’ingrédient magique qui rendra vos idées magnétiques et permettra leur transmission.





"Vendez vos idées avec enthousiasme"

Auteur : Christophe Benoît

Enrick B Editions - Collection Développement personnel

Format : 14 x 21 cm / Nombre de pages : 180 pages

Prix public TTC : 19,90 €

Date de parution : 10 novembre 2022



ISBN : 978-2-38313-075-8

Pour accéder à la présentation compléte de l'ouvrage, cliquez ici

A propos de l'auteur



Christophe Benoît débute sa carrière en 1990. De formation concepteur rédacteur en communication, il s’oriente rapidement vers la réalisation audiovisuelle. Conseil en communication, il crée sa propre société de formation conseil en 2001.



Conférencier et animateur de formations innovantes autour du thème de l’enthousiasme au coeur de toute réussite, Christophe BENOIT est également auteur et co- auteur de plusieurs livres : "Motivez par l'enthousiasme" (2002) éditions d'Organisation, "Osez donner envie" (2008) éditions LibreEntreprise, "Décidez d'être heureux au bureau" (2012) éditions ESF. Convaincu de la maxime américaine, selon laquelle, une bonne idée est "une idée dont le moment est venu", Christophe Benoît facilite la transmission des idées auprès de différents publics avec passion et enthousiasme.

www.enrickb-editions.com