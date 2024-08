culture

Rejoindre les bancs du Cours Florent dès la rentrée 2019 sans niveau préalable, dès 17 ans



Il suffit d’effectuer le stage de théâtre organisé du 23 au 27 septembre. Il n’y pas de niveau préalable requis. Le stage est ouvert à tous, aux comédiens confirmés comme aux débutants, dès 17 ans. Les seuls critères sont la motivation et l’envie de jouer. A l’issue du stage, une audition devant un jury de professionnels valide l’entrée au Cours Florent.

Inscription : www.coursflorent.fr/catalogue/stages/stage-acces

Suivre le Cours Florent en poursuivant d’autres études, c'est possible



« Nous sommes régulièrement sollicités par des jeunes pleins de potentiel mais qui ont travaillé ou voyagé tout l’été et n’ont pu se libérer pour participer à un stage. Avec ce dernier stage de rentrée, ils peuvent faire l’expérience du métier d’acteur et pour ceux qui le souhaitent et valident leur échéance, entrer directement en 1ère année. Certains font également un double cursus en poursuivant d’autres études ou en travaillant en parallèle de l’école. Souvent, ils ont besoin d’avoir de la visibilité sur leur planning, ce stage se déroulant fin septembre leur laisse le temps de s’organiser.» précise Christophe Lorcat, directeur du Cours Florent de Bordeaux.



Improvisation, alexandrin, monologue, ...



Improvisation, alexandrin, monologue, corps en jeu, mimes, passage devant et derrière la caméra… Les visiteurs pourront librement assister aux enseignements dispensés chaque jour au Cours Florent. Ils découvriront l’exigence des répétitions, la créativité sans cesse renouvelée à chaque proposition artistique. L’ensemble de l’équipe pédagogique mais aussi la direction de l’école et des étudiants seront également disponibles toute la soirée, pour échanger et renseigner le public sur leurs expériences « florentines ».





Informations pratiques

Soirée "COURS OUVERTS"

Mercredi 18 septembre 2019

Accueil de 18h00 à 20h00 (entrée libre)

1 rue du Prince Noir – 33310 Lormont

Voiture : Rocade sorties 2 & 3 Parking gratuit sur place

Tramway : Ligne A, Dir. La Gardette, arrêt « Mairie de Lormont »

Bus : lianes 32 et 40, arrêt « Mairie de Lormont »

Batcub : terminal Lormont Bas.

Renseignements

Tél : 05 35 54 80 84

@ : contact.bordeaux@coursflorent.fr

