culture







10ème ouvrage de l'auteure américaine Tatiana Marin, "Sous l'essence du coeur" est un recueil de poèmes et de réflexions sur l'existence. En s'appuyant sur des extraits tirés de ses œuvres précédentes, l'auteure plonge le lecteur dans un univers littéraire lyrique et introspectif teinté d'émotions. Une invitation à la méditation sur les différentes étapes de la vie qui capturent les multiples facettes de l'âme humaine. Cheminant sans cesse entre amour et mélancolie, "Sous l'essence du coeur" est une œuvre captivante qui dessine une réalité universelle, celle de l'expérience intime, à la fois propre à chacun et commune à tous.

A propos de l'auteure



D'origine cubaine, Tatiana Marín est passionnée par l'art et les lettres depuis son plus jeune âge. Elle a émigré aux États-Unis, où elle réside actuellement et se consacre à l'écriture. Plusieurs de ses œuvres littéraires ont été publiées aux États-Unis et en Espagne et traduites en espagnol, anglais et français.



La poésie de Tatiana Marín se distingue par son style lyrique et évocateur. Ses vers sont une alliance de délicatesse et de force, qui coulent avec harmonie et plongent le lecteur dans une atmosphère nostalgique et réflexive. Une plume précise et généreuse qui touche au coeur et parvient à faire émerger des émotions profondes et éveiller les sens.



Plus d'informations : https://www.tatianamarin.net