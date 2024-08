culture







Qui sont ils ?



Thierry Samitier, l’interprète d’Aymeric Dubernet-Carton, de la série Nos chers voisins sur TF1 et Clara Lefort, humoriste rompue à la scène française aussi bien que new-yorkaise, excusez du peu.





Deux générations réunies autour de l'humour



Chacun leur tour, Thierry Samitier et Clara Lefort présenteront une partie de leur seul-en-scène respectif : Parcours du (con)battant¹, épopée folle et romantique pour le premier, Tiens toi debout², "stand-up adapté à tous ceux qui n’aiment pas le stand-up" pour la seconde.





Pourquoi un spectacle à deux ?



Il s’agit d’une part de promouvoir ces deux one-man-show, et d'autre part d’annoncer la collaboration de Thierry Samitier et Clara Lefort dans la web-série "How I killed my father ?", disponible à partir d’octobre 2017.



¹ mis en scène par Hélène Lévy et Benjamin Danet

² mis en scène par Alice Roudillon et Clément Peyon, et sur la scène du théâtre Mélo d’Amélie à Paris à partir d’octobre 2017.





Informations pratiques :



Thierry Samitier et Clara Lefort au Café de la Gare

Dimanche 18 juin 2017 à 18h00

41 rue du Temple, 75004 Paris

Renseignements et réservation : 01 42 78 52 51