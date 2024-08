culture



William Baldwin (Sliver, Fair Game, Backdraft, Northern Rescue), Vanessa Guide (Going to Brazil, Papa ou Maman, Alad’2), Tom Hudson (Malavita, Kursk, Like Me, les Profs 2, The Lodge), Paul Spera (Versailles, On the basis of Sex) viennent de terminer le tournage à Paris (studios de Bry sur Marne) du court métrage "Talk".



Le film est écrit, produit et réalisé par Romuald Boulanger (Like Me, L’étrange noel de Jeff Panacloc, 8h15, Mère et Fille) ancien animateur radio NRJ qui a puisé dans son passé radiophonique pour créer un thriller haletant. C’est la première fois que William Baldwin, venu spécialement pour l’occasion, tournait en France.



L’histoire : Dans une radio de Los Angeles, un animateur emblématique d’un talk show (William BALDWIN) rêgle en live les problèmes de ses auditeurs. Un soir, il reçoit en direct, un appel qui va détruire sa carrière, sa famille, sa vie…





R-Lines Productions dévoilera le film en septembre 2019 dans les festivals internationaux.



