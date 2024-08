economie

Lutter contre la précarité énergétique



Face à la hausse des prix de l'énergie, illustré par l'augmentation récente de 5,9% des tarifs réglementés de l'électricité et pour préserver leurs locataires des risques de précarisation énergétique, 15 bailleurs sociaux des Hauts de France se sont associés pour négocier des tarifs préférentiels auprès des fournisseurs de gaz et d’électricité. Une négociation menée par la société de courtage en énergie Place des Énergies et relayée par les bailleurs auprès de leurs 260 000 locataires qui va permettre à ces derniers de bénéficier des offres suivantes :



- Une offre électrique d’énergie verte avec "Planète OUI" : -14% sur le prix du kWh HT par rapport au tarif réglementé

- Une offre de "Gaz de Bordeaux" : -18% sur le prix du kWh HT par rapport au tarif réglementé



"Une nouvelle illustration de la vertu, au sein du mouvement HLM, de la coopération et de la mutualisation des moyens pour continuer à préserver le pouvoir d’achat de nos locataires. Nous sommes là au cœur de la mission d’intérêt général de nos organismes et de notre Union Régionale." Jean-Louis COTTIGNY, Président de l’URH.





Une deuxième opération de cette ampleur pour Place des Énergies



Oxalia avait ouvert la voie en 2017 avec une négociation similaire de tarifs préférentiels pour 108 000 logements. Plusieurs bailleurs ayant participé à cette première démarche ont décidé, forts de cette expérience réussie, de s’associer à cette nouvelle opération.





À propos de l’Union Régionale pour l’Habitat des Hauts-de-France



L’Union Régionale pour l’Habitat des Hauts-de-France représente l’ensemble des organismes HLM opérant en région Hauts-de-France. Elle promeut la plus-value économique et sociale apportée par le logement social en région et sur les territoires, elle accompagne les démarches de coopérations entre les organismes HLM et coordonne leurs actions en lien avec les politiques locales de l’habitat et les politiques de cohésion sociale et de transition énergétique.



À propos de Place des Énergies



Fondée en 2013, Place des Énergies est une entreprise spécialisée dans l'organisation d'achats groupés d'énergie. Nos courtiers en énergie travaillent avec les différents fournisseurs de gaz et d'électricité présents sur le marché français. En tant que courtier, Place des Énergies avec l’appui de son réseau d’experts aide les entreprises PME et les industriels PMI afin d’optimiser et de réduire les coûts liés aux consommations énergétiques de gaz naturel et d'électricité.



Place des Énergies est intervenu auprès de 3000 clients professionnels et 50 000 clients particuliers depuis sa création. Avec un effectif de 19 salariés, la société possède deux agences physiques à Orsinval et Valenciennes (Hauts-de-France) ainsi que des agents implantés dans les régions Rhône Alpes et Picardie. Place des Énergies a réalisé un chiffre d'affaire de 1 052 000 euros en 2018.



Plus d'informations : www.placedesenergies.com