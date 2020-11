emploi





Les effets de la crise sanitaire ont accentué les tensions sur l’insertion professionnelle des jeunes diplômés de l’enseignement supérieur. Toutes les Grandes Ecoles (en particulier de commerce et d’ingénieur) doivent donc redoubler d’efforts pour assurer l’employabilité de leurs étudiants, gage déterminant de la valeur de leurs diplômes.



EMPLIOS, organisme international indépendant d’audit et d’accréditation des Grandes Écoles, annonce le lancement de sa méthode EMPLIOscope, évaluant les méthodes employées pour la professionnalisation de leurs étudiants et diplômés afin d’assurer leur employabilité.



"Cette employabilité est au cœur de notre démarche car la mission principale d’une Ecole supérieure est d’assurer l’insertion et le maintien professionnels de ses étudiants et diplômés dans des conditions optimales", explique Pierre-Alain Rogel, président d’Emplios. "Nous nous appuyons sur un pool d’entreprises - de l’entrepreneur au grand groupe international en passant par la TPE ou PME - qui nous conseille de façon continue sur les compétences, aptitudes et soft skills recherchées sur le marché de l’emploi."



Emplios a ainsi créé une matrice dynamique d’évaluation à 360° permettant de façon quantitative et qualitative, sur la base de plus de 500 critères, de juger de la pertinence des méthodes et moyens pédagogiques de l’Ecole auditée sur l’employabilité de ses étudiants.



"J’ai participé en Ecole Supérieure de Commerce à plusieurs processus d’accréditation, et j’ai toujours été surpris par le focus trop académique et recherche des accréditations actuelles. Il y avait un trou dans la raquette : la professionnalisation des étudiants", poursuit Pierre-Alain Rogel. "Emplios répond donc à ce besoin d’assurance que tout est mis en œuvre pour assurer une employabilité optimale".



L’accréditation EMPLIOS est donc un puissant gage différenciateur d’excellence, de qualité, de reconnaissance internationale pour les Grandes Ecoles accréditées et est complémentaire aux accréditations actuelles.

Emplios est un organisme indépendant basé à New York et à Paris accréditant les Ecoles de l’enseignement supérieur (Commerce et Ingénieur) en se basant sur une stricte méthode d’audit à 360° axée sur la professionnalisation des étudiants afin de leur garantir une employabilité optimale.



