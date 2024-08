emploi

Le consultant en portage salarial est généralement un homme qui a entre 46 et 65 ans.



Cependant, les femmes (27,3%) sont, elles aussi concernées par ce statut car elles y trouvent de nombreux avantages notamment le moyen de concilier leur vie de famille et leur travail.

La raison principale de recours à ce statut reste la prise en charge par la société de portage, de la partie administrative de son activité suivie de près par la volonté de bénéficier du statut de salarié et de débuter une nouvelle aventure professionnelle.



Les secteurs d'activité les plus représentés sont l’informatique (37,5%), le marketing (15,9%), le management (12,5%), la formation (9,1%), l’audit et la qualité (5,6%) et pour finir la traduction et l’interprétariat (1,1%).

Pour 54% des consultants, l'activité en portage salarial constitue la principale source de revenus.



De plus en plus plébiscité, le portage salarial devient un statut à la mode et ancré dans les mœurs. Les consultants font de plus en plus appel aux sociétés de portage salarial pour les accompagner dans leurs projets professionnels.





L’infographie complète ci-dessous :