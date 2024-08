Plusieurs centres de formation agréés dans la formation T3P se sont réunis ce vendredi 16 février 2018 à Bagnolet et ont décidé de former une organisation de promotion et de proposition de l’offre de formation T3P dédiée aux chauffeurs VTC et taxi.

Cette organisation représente un ensemble de centre de formation agréés constituant 95% du secteur de la formation T3P en France. L’UOFA a pour vocation d’être l’interlocuteur représentatif de ce secteur en pleine mutation, tant pour les pouvoirs publics que pour les futurs et actuels chauffeurs.

Pendant cette réunion, les centres de formation se sont accordés sur des objectifs communs et une organisation animée par plusieurs personnalités représentatives du secteur.





Objectifs de l'union

L’UOFA regroupe 6 centres de formation agréés qui représentent 90% du nombre de chauffeurs formés et inscrits en préfecture et au registre des VTC. Ces centres ont permis depuis plusieurs années de fournir au marché du VTC naissant les chauffeurs qualifiés qui constituent la pierre angulaire de cette offre innovante.

Pourtant, ce secteur a connu ces 3 dernières années de nombreuses évolutions réglementaires qui ont impacté fortement leur activité. Récemment, deux nouveaux éléments ont créé une nouvelle donne : La loi Grandguillaume et ses textes réglementaires et la mission d’évaluation déclenchée par le Ministère des transports en décembre 2017 portant notamment sur les examens d’accès aux professions de taxi et de voiture avec chauffeur.

Avec cette actualité sectorielle chargée, l’UOFA souhaite participer pleinement à cette mission d’évaluation afin de porter la voix de ceux qui sont les acteurs quotidiens de cet accès à la profession.

Organisation de l'UOFA



Les membres de la future Union ont décidé de confier la présidence de leur structure à Monsieur Fouad Haddouchi , fondateur de la société CAB Formations. L’Union sera dotée d’un Conseil d'administration composé de tous les centres agréés membres et se dotera de commissions dédiées pour des sujets particuliers.





"Nous souhaitons être un acteur constructif du secteur. Nous serons une troisième voie basée sur l’enjeu humain des chauffeurs. Nous devons sortir de l’opposition stérile entre des acteurs qui souhaitent tout déréguler et d’autres dont le seul objectif est de brider le développement du secteur des VTC en France. Ddans cette période où le Gouvernement a décidé d’évaluer l’accès au métier de chauffeur, il nous semble évident que les centres de formation, qui gèrent au quotidien cet accès devront être entendus. Sans cela, le secteur continuera de naviguer à vue et à changer perpétuellement de cadre, sans adéquation avec les aspirations des chauffeurs et des consommateurs". Fouad Haddouchi , Président de l’UOFA T3P