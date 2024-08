emploi

Mobiliser des candidats sur des métiers en tension



Pour les cabinets de recrutement ou les entreprises intéressés par des candidats juniors à fort potentiel, le Club DRH se propose de rechercher sur les réseaux sociaux des profils correspondant à leurs profils de recherches et de les mettre en relation lors de tournois de football en salle avec Robert Pires. Une opportunité originale de rencontrer des informaticiens, des commerciaux, des chefs de rayon, des auditeurs, des ingénieurs BTP....



Les cabinets de recrutement ou les entreprises donnent au Club DRH quelques profils de recherches "juniors" et le Club DRH les diffuse sur ses réseaux sociaux plusieurs semaines avant le tournoi ainsi qu'à ses partenaires.



Le fait de pouvoir jouer l'espace d'un tournoi de football en salle avec un champion du Monde 1998 est un levier pour parvenir à mobiliser des candidats très demandés.





Ouvert aux entreprises et aux cabinets de recrutement



Les candidats accordent beaucoup d'importance au feeling, aux relations interpersonnelles. Rencontrer son peut-être nouvel employeur dans ce cadre ludico-sportif permet de se démarquer.



Les 10 candidats se rapprochant le plus des profils de recherches composeront l'équipe du cabinet de recrutement ou de l'entreprise qui recrute, le jour du tournoi. Le cabinet de recrutement ou l'entreprise qui recrute disposera de 4h - la durée du tournoi - pour établir un premier contact avec les candidats.



Cette option peut être réalisée en partenariat avec un cabinet de recrutement qui l'intègre dans son offre de services, ou en direct par l'entreprise qui recrute.





L'opération est proposée dans 12 villes : Paris, Lyon, Lille, Marseille, Metz, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Rennes, Rouen, Saint-Etienne et Saint-Omer.





A propos du Club DRH



Le Club DRH a pour vocation de faciliter les mises en relation entre dirigeants d'entreprises, candidats et prestataires de services.

Plus d'informations : www.club-drh.com