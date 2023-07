emploi







Aider les établissements dans leur stratégie de recrutement



De très nombreux métiers issus du secteur sanitaire et médico-social (ex : infirmiers, aides-soignants, aides à domicile, etc.) sont qualifiés comme étant en forte, voire très forte tension. Phénomène largement amplifié depuis l’après-covid, les établissements du secteur sont confrontés à de grandes difficultés pour recruter leur personnel aidant ou soignant.



"C’est notamment à partir de ce constat, que nous avons décidé de franchir le pas en créant un site 100% dédié aux établissements et aux professionnels du secteur sanitaire et médico-social. Nos très bonnes relations et nos constants échanges avec les différentes structures, nous ont incité à leur proposer ce nouveau service voué à les aider dans leur stratégie de recrutement", analyse Pierre-Marie Le Bris, président du petit groupe d’édition digitale ONPC.



Le site emploi.sanitaire-social.com disposera de nombreux avantages, dont certains exclusifs, permettant de proposer aux établissements un très haut niveau de prestations. De puissants moyens de communication seront par ailleurs mis en œuvre pour attirer et fidéliser un nombre très important de professionnels.





Un outil complet pour les candidats dans leur recherche d’emploi



Outre les nombreuses fonctionnalités qu’il va proposer à ses utilisateurs professionnels de santé, de soin et d’accompagnement social (gestion de compte, système d’alerte selon critères, dépôt CV sur CVthèque, etc.), le site emploi.sanitaire-social.com va également offrir des possibilités exclusives telles que l’accès aux fiches descriptives des établissements (recensés par le site-portail sanitaire-social.com) et l’envoi de candidatures spontanées à ces derniers. Ajoutés à cela, des fiches métiers et des guides carrières qui viendront aider les futurs candidats dans leurs démarches de recherche d’emploi.



"Tout sera fait pour que le site emploi.sanitaire-social.com deviennent un outil complet, situé au cœur de la recherche d’emploi de ses utilisateurs professionnels." annonce Pierre-Marie le Bris.



Autre fait marquant, les organismes de formations des secteurs de la santé et du médico-social disposeront d’un rôle primordial de prescripteur, en permettant une diffusion des offres d’emploi et de stage contextualisée à leurs étudiants.

À propos de l’ONPC



emploi.sanitaire-social.com et sanitaire-social.com sont édités par l’ONPC (Office National de Publication et de Communication), maison d’édition et éditeur digital, créée il y a plus de 60 ans, spécialisée dans les domaines de l’enseignement et les secteurs sanitaire et social, en version numérique comme en version papier.

Plus d'informations : www.onpc.fr / www.sanitaire-social.com