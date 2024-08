entreprises







"Tu veux monter ta boîte ? Gagne la !"



C’est l’appel que "100 jours pour entreprendre" lance aux jeunes qui veulent créer leur entreprise. Cette année, Nicolas Rohr, co-fondateur de Faguo, est le parrain du mouvement.



C’est la 6e édition de ce concours national qui a vu émerger des succès tels que Artips (newsletter sur l'art), Goodeed (plateforme de dons), Mobeye (collecte de données magasins par smartphone), In’Bô (articles de sport en bois), Marion Kenezi (robes de mariée sur-mesure) ou Monbanquet.fr (traiteur artisanal).



Du 15 janvier au 25 avril 2017 les jeunes de 18 à 26 ans sont invités à publier une vidéo présentant leur projet de création d’entreprise sur le site www.100jourspourentreprendre.fr et à faire le buzz pour accumuler un maximum de votes. 20 projets seront sélectionnés d’après le nombre de votes et la qualité du dossier de candidature.





10 lauréats désignés le 15 mai par un jury de professionnels et d’entrepreneurs



Les jeunes viendront pitcher le 15 mai 2017 devant un jury de professionnels et d’entrepreneurs qui sélectionnera les 10 lauréats 2017. Ils remporteront la "Boîte 100 jours" d’une valeur de 15 000 euros offrant les outils indispensables pour lancer son entreprise : un soutien financier, un accompagnement juridique et comptable, un parrainage, un smartphone et un logiciel CRM, une formation au crowdfunding, à la levée de fonds, aux relations publiques, un coaching média, un site web, des espaces de travail et le soutien actif des réseaux d’entrepreneurs…



Les 10 lauréats recevront leur Boîte lors de la "Fête 100 jours" qui se déroulera le 6 juin prochain dans les locaux de TF1.



Une campagne de communication TV, radio et affichage sera déployée sur toute la France grâce à nos partenaires : JCDecaux, RATP, TF1 et Virgin Radio.





Pour l’édition 2017, "100 jours pour entreprendre" est accompagné par : BNP Paribas, la Fondation Carrefour, L’Oréal, Vivendi, Mage-Invest, GAN Assurances, Louis Delhaize, In Extenso, Coriolis Telecom, GSC, AAPS Avocats, Ulule, Lame de Fond, Widoobiz, Orson, L’Accélérateur, Breega Capital, Simple CRM, Escal Consulting, Le Trèfle et Co-start.











À propos de "100 jours pour entreprendre"

Mouvement national lancé en 2012, "100 jours pour entreprendre" vise à développer une véritable communauté de jeunes qui ont le désir ou le projet d’entreprendre. Une manière pour les entreprises partenaires et les entrepreneurs de s’engager concrètement dans la relance de la création d’entreprises. Le mouvement est porté par les réseaux Esprits d’Entreprises, 100 000 entrepreneurs, CroissancePlus, Réseau Entreprendre, Moovjee, le Centre des Jeunes Dirigeants et la CGPME Paris Île-de-France.



www.100jourspourentreprendre.fr

100 jours pour entreprendre 2016

Chaine Youtube ici