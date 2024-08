entreprises



Premier intégrateur du groupe Cegid avec ses 75 collaborateurs et ses 5 agences en France, 1Life endosse son rôle de leader sur la solution ERP Yourcegid Manufacturing PMI en créant une véritable communauté d’utilisateurs.



Déjà créateur du Meet Up (événement annuel des utilisateurs de l’ERP) et membre du MI Club (association des utilisateurs de ce même logiciel), 1Life lance désormais le site internet myPMI, plateforme d’échanges et de partage entre utilisateurs de l’ERP Yourcegid Manufacturing PMI.



"Notre rôle est d’accompagner nos clients industriels dans leur transformation. Le site myPMI.fr est une véritable opportunité pour tous les utilisateurs de la solution Manufacturing PMI de créer une communauté fondée sur l’échange et le partage, et nul doute que cette émulation sur le forum pourrait tirer nos industriels vers le haut." précise Denis Affre, Président du groupe 1Life.



Plus concrètement, le site myPMI est une plateforme communautaire pour les utilisateurs de l’ERP Manufacturing PMI, regroupant un forum d’échanges entre membres et des contenus exclusifs comme des tutoriels ou des vidéos thématiques expertes. Les bénéfices pour les utilisateurs sont conséquents puisqu’un tel site leur permettra de partager des problématiques et des expériences communes et ainsi de s’épanouir dans leurs usages de l’ERP.



Ce progiciel de gestion étant utilisé par plus de 2000 industriels, nul doute que l’arrivée du site myPMI devrait les satisfaire. La création de ce site est d’ailleurs venue du constat qu’aujourd’hui il manquait véritablement un espace de dialogue entre les 20 000 utilisateurs qui se servent de cet ERP au quotidien.



"Nous savons que nos clients rencontrent souvent les mêmes problématiques mais se retrouvent souvent seuls face à ces problèmes. Ce site est avant tout une plateforme d’échanges entre utilisateurs de l’ERP pour partager de l’expertise simplement, échanger entre industriels et trouver les réponses à leurs questions." confirme Denis Affre, Président du groupe 1Life.



Ce site est entièrement gratuit et ouvert à tous les utilisateurs de l’ERP Yourcegid Manufacturing PMI, client ou non 1Life.



Pour aller sur le site myPMI cliquez sur ce lien : https://www.mypmi.fr





A propos du Groupe 1Life

Editeur et intégrateur de solutions de gestion, 1Life est le premier revendeur de l’ERP Yourcegid Manufacturing PMI et propose des modules complémentaires et innovants grâce à son Pôle Edition. Composée d’une équipe d’experts à Lyon, Paris, Nantes et Montpellier, la vocation de 1Life est d’accompagner ses clients industriels dans toutes les étapes de leur développement.



Plus d'informations : www.1life.fr