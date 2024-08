entreprises



À l’occasion du lancement de son plan stratégique CLEAR 2022 en février 2018, AKKA avait dévoilé son ambition de faire des États-Unis le troisième pilier de son développement, aux côtés de la France et de l’Allemagne.



Avec cette opération, AKKA pose les bases de sa diversification dans l’aéronautique aux États-Unis et dispose d’un accès incomparable aux grands OEM avec un outil de recrutements unique.





PDS Tech c’est :



- Un leader américain du service en Ingénierie et Technologies



- Un accès à un portefeuille de clients prestigieux composé d’OEM et d’industriels, principalement en aéronautique



- L’un des principaux fournisseurs du secteur aéronautique (cinq fois vainqueur des Performance Excellence Awards de Boeing pour la qualité de ses services d’ingénierie, et désigné meilleur fournisseur de l’année par Gulfstream)



- Une capacité de recrutement unique à proximité des principaux hubs d’innovation et des grands industriels américains



- Un chiffre d’affaires de 260 M$ en 2017, réalisé grâce à ses 2 600 talents



- Une acquisition relutive dès la première année

À l’instar des succès en Allemagne, l’acquisition de PDS Tech constituera la première étape d’une accélération nord-américaine et permettra à AKKA d’atteindre une taille critique sur ce marché.



Maurice RICCI, Président Directeur Général du Groupe, a déclaré : "Je me réjouis de voir PDS Tech rejoindre le Groupe AKKA. Dans un marché de la R&D externalisée en plein développement, ce projet d’acquisition s’inscrit dans une vraie logique industrielle puisque PDS Tech nous donne un accès immédiat à une clientèle industrielle prestigieuse dans l’aéronautique, notamment auprès des principaux constructeurs et de leurs fournisseurs. AKKA a une expertise unique dans les véhicules autonomes, les technologies de l’hybridation et les nouveaux enjeux de la mobilité, comme l’illustrent les démonstrateurs Link&Go et Link&Fly. En combinant la capacité de recrutement de PDS Tech sur l’intégralité du territoire américain, avec notre expertise dans le domaine du digital et du conseil en technologies et des solutions digitales nous allons accompagner l’ensemble des clients américains et européens."



Art JANES, Fondateur, Président Directeur Général de PDS Tech a indiqué : "La combinaison de la plateforme de services développée par PDS Tech au cours des 40 dernières années aux Etats-Unis et l’expertise d’Akka en solutions clef en main sont parfaitement complémentaires. Nous sommes enthousiasmés par les perspectives qu’offrent cette opération."



Cash NICKERSON, Directeur financier et Directeur Général délégué de PDS Tech a ajouté : "Les clients de PDS sont en recherche de solutions globales. Ils vont grandement bénéficier des solutions globales en ingénierie et technologies d’AKKA."





Cette opération permettra à AKKA :

- D’atteindre une taille critique aux États-Unis

- De se développer dans l’aéronautique aux Etats-Unis et d’accéder à une clientèle industrielle de premier rang

- De combiner son expertise de solutions à forte valeur ajoutée avec la formidable capacité de recrutement de PDS pour proposer une offre unique sur le continent américain

- De renforcer sa capacité d’accompagnement pour ses clients OEM européens sur le marché américain ;

- De réaliser une acquisition relutive dès la première année

La finalisation de cette opération est prévue pour le troisième trimestre. Elle est conditionnée à la signature d’accords définitifs et à l’autorisation des autorités compétentes.





Prochains événements :



Publication du chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2018 : mercredi 25 juillet 2018



Publication des résultats du premier semestre 2018 : mercredi 12 septembre 2018





À propos de PDS Tech



Fondé en 1977, PDS Tech est basé à Dallas, Texas, et couvre l’ensemble du territoire américain à travers ses 25 agences. Spécialiste reconnu de l’ingénierie, et régulièrement distingué par ses clients par des prix et récompenses, PDS Tech compte 2600 salariés et a enregistré un chiffre d’affaires de 260 M$ en 2017. PDS Tech compte parmi ses clients les plus grands industriels des secteurs de l’aéronautique, du spatiale, des télécommunications, de l’énergie et du tertiaire. PDS a obtenu à cinq reprises la distinction de Performance Excellence Awards de Boeing pour la qualité de ses services d’ingénierie et a été désigné meilleur fournisseur de l’année par Gulfstream.





À propos d’AKKA