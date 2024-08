Le communiqué de presse en pdf ici

Le Groupe poursuit sa stratégie de montée en valeur ajoutée tout en renforçant ses offres technologiques et en accentuant sa diversification géographique, clients et sectorielle. Après les récentes acquisitions de BERTONE et ERLKÖNIG, et parallèlement à l’entrée en négociations exclusives avec les actionnaires de la société GIGATRONIK en vue de son acquisition, AKKA TECHNOLOGIES poursuit sa stratégie d’acquisitions ciblées et relutives.



Le savoir-faire du Groupe en terme d’acquisition et d’intégration, et sa capacité à conjuguer croissance organique et croissance externe lui permettent d’atteindre une taille critique en Italie et en Suisse. Avec l’Allemagne, la Belgique et la France, AKKA TECHNOLOGIES dispose ainsi d’une taille significative dans 5 pays européens majeurs.



AKKA TECHNOLOGIES possède, depuis plus de 20 ans, une expertise reconnue dans le secteur des Life Sciences en France et en Belgique. Le Groupe a annoncé, début 2016, son intention de développer ses activités Life Sciences en déployant notamment ses savoir-faire à l’international (génie des procédés, équipements, installations générales, affaires règlementaires, assurance qualité, gestion de projets...). Les acquisitions de CTP SYSTEM et EDELWAY s’inscrivent dans l’accélération de cette stratégie de déploiement en Europe et dans le monde. Suite à ces acquisitions, AKKA LIFE SCIENCES générera près de 7% des ventes du Groupe (4% précédemment) avec des bases solides dans les principaux pays européens.



Les complémentarités entre AKKA TECHNOLOGIES, CTP SYSTEM et EDELWAY sont fortes en termes géographiques, de clients et surtout de savoir-faire. EDELWAY, spécialisée dans tous les métiers des systèmes et des technologies de l’information, en amont et en aval du cycle de développement pour l’industrie Life Sciences, et CTP SYSTEM, dans l’aval du cycle, se combinent idéalement avec l’expertise d’AKKA TECHNOLOGIES dans les Sciences de la vie.

Ces acquisitions renforcent le postionnement d’AKKA LIFE SCIENCES comme partenaire de développement en ingénierie des industries de la santé sur la totalité du cycle en V, de la conception à la production en passant par la qualification. Elles vont également lui permettre d’accompagner les grands laboratoires pharmaceutiques dans leurs enjeux de digitalisation. Ce qui démultiplie son potentiel de croissance.





CTP SYSTEM



Fondé en 1990 en Italie, CTP SYSTEM emploie aujourd’hui plus de 180 salariés hautement qualifiés et affiche une forte croissance de ses ventes. Le Groupe devrait réaliser un chiffre d’affaires proche de 18 M€ en 2016.

CTP SYSTEM a développé des savoir-faire de premier plan en ingénierie, qualification des installations et validation des procédés, affaires réglementaires, assurance qualité ainsi qu’en IT compliance. Le Groupe réalise la majeure partie de ses ventes en Italie et déploie, depuis 2006, ses savoir-faire à l’international, notamment au Moyen-Orient et en Asie. CTP SYSTEM réalise 80% de son activité dans les projets clé en main.





EDELWAY



La société EDELWAY a été créée en 2007 à Zurich et s’est rapidement développée en Suisse. Elle a commencé son internationalisation en Espagne en 2015 et y affiche d’ores et déjà une très belle croissance. Forte de ses 170 experts, elle a enregistré un chiffres d’affaires de près de 27 M€ en 2016.