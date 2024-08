Pressemitteilung pdf

Die Gruppe verfolgt weiterhin mit ihrer Strategie eine höhere Wertschöpfung bei gleichzeitig immer höherwertigen technologischen Angeboten sowie einer stärkeren geographischen und sektoralen Diversifizierung und Erweiterung ihres Kundenkreises. Nach den jüngsten Übernahmen von BERTONE und ERLKÖNIG und der Aufnahme von Exklusivverhandlungen mit den Aktionären von GIGATRONIK über den Erwerb dieses Unternehmens hat AKKA TECHNOLOGIES seine Strategie gezielter und gewinnbringender Übernahmen weiter verfolgt.



Die Fähigkeit der Gruppe, neue Firmen zu integrieren und so organisches und externes Wachstum miteinander zu kombinieren, hat ihr zu einer kritischen Größe in Italien und der Schweiz verholfen. Mit Deutschland, Belgien und Frankreich hat AKKA TECHNOLOGIES so in fünf wichtigen europäischen Ländern eine signifikante Größe erreicht.



AKKA TECHNOLOGIES besitzt seit mehr als 20 Jahren ein unbestrittenes Knowhow auf dem Gebiet der Life Scienes in Frankreich und Belgien. Die Gruppe hat Anfang 2016 angekündigt, dass sie ihre Tätigkeiten auf diesem Sektor (Verfahrenstechnik, Ausrüstungen, allgemeine Anlagen, regulatorische Angelegenheiten, Qualitätssicherung, Projektmanagement...) vor allem durch Erweiterung ihres Knowhows außerhalb dieser beiden Länder entwickeln wolle. Die Übernahme von CTP SYSTEM und EDELWAY entsprechen diesem europäischen und weltweiten Anliegen. Nach der Übernahme dieser beiden Firmen wird AKKA LIFE SCIENCES fast 7% des Umsatzes der Gruppe (im Vergleich zu den bisherigen 4%) erwirtschaften und in den größten europäischen Ländern gut aufgestellt sein.



AKKA TECHNOLOGIES, CTP SYSTEM und EDELWAY ergänzen sich gegenseitig sehr gut im Punkte regionaler Präsenz, Kunden und Knowhow. EDELWAY ist auf alle Sparten der Informationssysteme und -technologien im vor- wie im nachgeschalteten Bereich des Entwicklungszyklus für die Life Science Industrie, CTP SYSTEM dagegen auf den nachgeschalteten Bereich spezialisiert, womit das Life Science Knowhow von AKKA TECHNOLOGIES perfekt ergänzt wird.

Diese Übernahmen verleihen AKKA LIFE SCIENCES eine stärkere Stellung als Partner des kompletten Entwicklungsengineerings der Industrien des Gesundheitswesens - von der Planung über die Qualifikation bis zur industriellen Produktion. Sie werden AKKA LIFE SCIENCES ebenfalls ermöglichen, die großen Pharmakonzerne in ihren Herausforderungen der Digitalisierung zu begleiten. Damit erhöht sich auch das Wachstumspotential der Gruppe.





CTP SYSTEM



Die Firma wurde 1990 in Italien gegründet und beschäftigt heute mehr als 180 hochqualifizierte Mitarbeiter. Ihr Umsatz hat sich rasch erhöht und dürfte 2016 fast 18 M€ erreichen.



CTP SYSTEM verfügt über ein erstklassiges Knowhow im Bereich des Engineerings, der Anlagen-Qualifikation, der Verfahrensvalidierung, der regulatorischen Angelegenheiten, der Qualitätssicherung und der IT-Compliance. Das Unternehmen erzielt den größten Teil seines Umsatzes in Italien, ist aber seit 2006 auch in anderen Ländern, insbesondere im Mittleren Osten und in Asien tätig. CTP SYSTEM erwirtschaftet 80% seines Umsatzes mit Turnkey-Projekten.





EDELWAY



Das Unternehmen wurde 2007 in Zürich gegründet und hat sich schnell in der Schweiz entwickelt. 2015 wurde es auch in Spanien tätig und ist dort sehr rasch gewachsen. Mit seinen 170 Experten hat es 2016 fast 27M€ Umsatz erzielt.

EDELWAY betreut seine Kunden bei Tätigkeiten mit hoher Wertschöpfung im Bereich der industriellen Informatik und der auf Pharmazeutik spezialisierten Informationssysteme, wie sie vor allem für die Rückverfolgbarkeit, die Anlagen-Qualifikation und die Beantragung der Marktzulassung für ein Arzneimittel bei den Gesundheitsbehörden erforderlich sind. Dank seines hervorragenden Knowhows hat es enge Beziehungen zu seinen Kunden, zu denen die 10 weltweit größten Arzneimittelhersteller der Welt gehören, knüpfen können.





Nächste Pressemitteilungen:

Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2016: Dienstag, den 21. März 2017



Veröffentlichung des Umsatzes des 1. Quartals 2017: Donnerstag den 4. Mai 2017





Zu AKKA Technologies

„Am besten lässt sich die Zukunft vorhersehen, wenn man sie erfindet. Verbreiten wir unsere Leidenschaft für Technologie“



AKKA Technologies ist eine auf das Engineering und die technische Beratung spezialisierte europäische Gruppe, die Großkunden des Industrie- und Dienstleistungssektors bei der etappenweisen Verwirklichung ihrer Projekte, bei Forschung und Entwicklung, bei Studien und bei ihrer Industrialisierung begleitet. AKKA Technologies kann dank der Beherrschung komplementärer Metiers seinen Kunden auf den verschiedensten Sektoren - Luftfahrt, Automobilindustrie, Raumfahrt/Verteidigung, Cybersicherheit, Unterhaltungselektronik, Telekommunikation, Chemie, Pharmazeutik, Stahlindustrie, Energie, Schiene, Schifffahrt, Dienstleistungen… - einen echten Mehrwert bieten.



AKKA Technologies ist führend auf dem Automobil- und Luftfahrtsektor in Deutschland und in Frankreich, betreut aber auch High-Tech-Projekte auf dem Weltmarkt dank der Mobilität seiner Mitarbeiter und seiner internationalen Positionierung.



Die Gruppe AKKA Technologies beschäftigt mehr als 13.000 Mitarbeiter und ist in 20 Ländern vertreten: Deutschland, Belgien, Kanada, China, Vereinigte Arabische Emirate, Spanien, Frankreich, Ungarn, Italien, Indien, Marokko, Niederlande, Tschechien, Rumänien, Großbritannien, Russland, Schweiz, Tunesien, Türkei und die Vereinigten Staaten. Ihr Ziel ist ein zu mehr als 50% außerhalb Frankreichs erwirtschafteter Umsatz von 1,2 Milliarden Euro.



AKKA Technologies ist an der Euronext Paris – Compartment B – ISIN Code: FR0004180537 notiert.