Créé en 2012 par quatre fondateurs, Philippe Dreno, Olivier Lepine, le Docteur Jean Jenck et le Professeur Jack Legrand, s’appuyant sur des travaux de recherche issus du laboratoire GEPEA (Génie des Procédés Environnement et Agroalimentaire) de l'Université de Nantes, le groupe Algosource développe des produits finis et des procédés d’innovations technologiques à base de microalgues.



La création du groupe Algosource a permis de réunir dans un projet commun les sociétés Alpha Biotech et Algosource Technologies, ancrées en Pays de la Loire, entre les villes de Guérande et Saint-Nazaire.

- Basé à Saint-Nazaire, Algosource Technologies est un bureau d’étude-conseil créé en 2008 afin de proposer une gamme complète de services allant de l’ingénierie de la production à la valorisation industrielle des microalgues. Son savoir-faire couvre l’ensemble des procédés de la production et de la transformation de microalgues et fournit une vision intégrée de l'industrie des microalgues à ses clients industriels.



- Alpha Biotech dispose d’un site de production de microalgues à Assérac, ainsi que d'une unité de raffinage et conditionnement à Guérande. Alpha Biotech est depuis 25 ans un acteur historique de la culture des microalgues en France, reconnu pour sa production de phycocyanine de très grande qualité, extraite de l’algue spiruline.



Le groupe Algosource est certifié ISO 9001 et ISO 14001 par LRQA sur l'ensemble de ses activités. Ses produits de la marque Alpha Biotech sont certifiés Sport Protect (ils sont bénéfiques aux Sportifs et non-dopants). Une étude clinique en double aveugle contre placebo a démontré en 2017 l'activité antioxydante de son produit phare, le Spirulysat®. Précurseur de la filière microalgues en Pays de la Loire, bénéficiant d’une reconnaissance internationale par ses pairs, le groupe Algosource développe 4 grands axes pour sa clientèle particulière et industrielle :

- Production de microalgues en systèmes contrôlés intensifiés (photobioréacteurs)



- Elaboration et vente de produits finis efficaces et naturels "Made in France" comme Spirulysat®



- Bioraffinage des microalgues permettant d'obtenir des actifs innovants, efficaces et préservés



- Conception, installation et opération d'unité de production et de raffinage de microalgues dans des projets d'écologie industrielle intégrés.



La levée de fonds réalisée par Algosource s’inscrit dans un plan de développement à 5 ans, de près de 4 millions d'euros visant à accroître les capacités de production de la société et à accompagner la croissance des ventes d'ingrédients santé issus des microalgues notamment à destination des industriels.





A propos de Litto Invest



Litto Invest est un fonds d’investissement créé en 2015, réunissant au capital différents acteurs régionaux : Banque Populaire Grand Ouest et Crédit Maritime Grand Ouest, SAFIDI, l’ACAV, l’OP85, ainsi que la Région Pays de la Loire. Dédié au financement de l’économie maritime ainsi qu’aux projets de l’économie verte liés à la transition écologique et au développement durable, Litto Invest s’adresse aux entreprises innovantes, en phase d’amorçage, de croissance ou de transmission, sur des opérations en Fonds propres, sur le territoire des Pays de la Loire.





A propos de Pays de la Loire Participations



Pays de la Loire Participations est le fonds de co-Investissement public dont la Région Pays de la Loire est l’unique actionnaire. Il intervient en co-investissement avec un acteur privé du capital investissement au sein des entreprises ligériennes en phase d’amorçage, de post-amorçage et de développement. Depuis sa création, Pays de la Loire Participations a investi plus de 13M€ dans plus de 60 entreprises.



Fort de ses 40 années d’expérience, le groupe SIPAREX conseille et assure son fonctionnement avec une équipe dédiée de professionnels.



www.plp-participations.fr





A propos de Pays de la Loire Développement



Pays de la Loire Développement, gérée par Sodero Gestion, a pour vocation d’investir en tant qu’actionnaire minoritaire au capital des PME de la région.



Sodero Gestion est un acteur majeur du capital investissement du Grand Ouest, avec plus de 50 ans d’expérience et plus d’une centaine d’entreprises en portefeuille. Sodero Gestion, filiale de la Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire, dispose aujourd’hui de plus de 200 M€ sous gestion, pour des investissements en minoritaire et majoritaire et des tickets unitaires de 0.3 à 10 M€.



Algosource



37 Boulevard de l’Université 44600 Saint-Nazaire

SIRET : 75228334100010 / Code APE : 64.20 Z / SAS au capital de 1.155.000 €

Crédits photographiques : Donatien MILLET