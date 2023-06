entreprises





Depuis plus de 20 ans, Marc Bazenet défend une approche basée sur l’économie de la fonctionnalité qui a valu à ses travaux logistiques 9 distinctions en concours d’innovation, AMI et pôles de compétitivité. Il mettra au service de Bright House sa double expérience en logistique urbaine et en gestion de l’innovation pour définir l’offre de services attendue par les acteurs de logistique urbaine en priorisant les territoires et les commerces de quartier.



Bright House développe une nouvelle approche des espaces de logistique urbaine en transformant et en réhabilitant des espaces délaissés dans les villes, tels que des parkings, en hôtels de logistique urbaine qui répondent à des usages de proximité, avec une offre de services premium variés et des déplacements 100% décarbonés.



5 projets Bright House d’hôtels de logistique urbaine sont en développement à Paris, en petite couronne et dans plusieurs villes françaises.

A propos de Marc Bazenet



Marc Bazenet, a développé une activité de conseil en logistique du dernier kilomètre dans le cadre de projets collaboratifs associant PME et grands groupes notamment Carrefour, FM Logistics, Bolloré, Air Liquide, Suez, Cemex et La Poste, et a créé en 2012 le Cluster de Logistique Urbaine IDF qu’il préside. Précédemment il était consultant en modélisation économique et partenariats industriels au services des technologies de l’environnement.



Il a accompagné de nombreuses start-up dans la dépollution marine, les consommables biodégradables, le recyclage plastique, la mobilité électrique, avant d’aborder les sujets logistiques.

A propos de Bright House



Créée en 2023 par Mont Thabor Invest, spécialiste français de la restructuration immobilière, Bright House propose un modèle innovant d’hôtels de logistique urbaine "zéro nuisance et zéro émission". A travers un vaste plan d’investissements de 200 millions d’euros, Mont Thabor Invest souhaite proposer avec Bright House une alternative aux dark store mortifères pour les villes et contribuer à la réduction des émissions CO2.

Bright House , 320 Rue Saint Honoré - 75001 Paris

www.brighthouse.fr