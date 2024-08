Le communiqué de presse en pdf ici

Cette dynamique est stimulée par la révolution digitale et l’arrivée de nouveaux acteurs (start-ups) qui accélèrent les cycles technologiques et transforment continuellement les écosystèmes industriels, tous secteurs confondus . Intelligence artificielle, Big Data, Réalité virtuelle, autant de nouvelles technologies qui bousculent les processus industriels et les cycles de création de produits et demandent une agilité et une rapidité en innovation et production. C’est singulièrement le cas dans le secteur de la mobilité avec la transition du produit vers l'offre de service, ce qui pousse les entreprises à repenser leur modèle économique .

UN MARCHÉ EN PLEINE MUTATION AVEC DES PERSPECTIVES DE CROISSANCE INÉDITES Le marché de l’ingénierie et des services de R&D est appelé à doubler de taille pour atteindre 266 milliards d’euros en 2022 2 . Cette dynamique est stimulée par la révolution digitale et l’arrivée de nouveaux acteurs (start-ups) qui accélèrent les cycles technologiques et transforment continuellement les écosystèmes industriels, tous secteurs confondus . Intelligence artificielle, Big Data, Réalité virtuelle, autant de nouvelles technologies qui bousculent les processus industriels et les cycles de création de produits et demandent une agilité et une rapidité en innovation et production. C’est singulièrement le cas dans le secteur de la mobilité avec la transition du produit vers l'offre de service, ce qui pousse les entreprises à repenser leur modèle économique .

UN MARCHÉ EN PLEINE MUTATION AVEC DES PERSPECTIVES DE CROISSANCE INÉDITES Le marché de l’ingénierie et des services de R&D est appelé à doubler de taille pour atteindre 266 milliards d’euros en 2022 2 . Cette dynamique est stimulée par la révolution digitale et l’arrivée de nouveaux acteurs (start-ups) qui accélèrent les cycles technologiques et transforment continuellement les écosystèmes industriels, tous secteurs confondus . Intelligence artificielle, Big Data, Réalité virtuelle, autant de nouvelles technologies qui bousculent les processus industriels et les cycles de création de produits et demandent une agilité et une rapidité en innovation et production. C’est singulièrement le cas dans le secteur de la mobilité avec la transition du produit vers l'offre de service, ce qui pousse les entreprises à repenser leur modèle économique .

L’industrie de demain ne sera donc plus un simple système de production mais une véritable chaîne de création de valeur autour de services et d’usages nouveaux, intégrés à un système interconnecté.

L’industrie de demain ne sera donc plus un simple système de production mais une véritable chaîne de création de valeur autour de services et d’usages nouveaux, intégrés à un système interconnecté.

L’industrie de demain ne sera donc plus un simple système de production mais une véritable chaîne de création de valeur autour de services et d’usages nouveaux, intégrés à un système interconnecté. AKKA EN POSITION POUR BÉNÉFICIER PLEINEMENT DE LA CROISSANCE DU MARCHÉ Avec son plan précédent PACT17, AKKA s’est imposé comme le leader de la mobilité en Europe , ce qui lui a permis d’atteindre 1,3 Md d’euros de chiffre d’affaires en 2017. CLEAR 2022 s’inscrit dans la continuité de cette dynamique, soutenue par sa stratégie des équilibres qui lui permet de capter la croissance des marchés grâce à un équilibre de son positionnement géographique, sectoriel, portefeuille clients et financier. AKKA va poursuivre sa stratégie d’investissements dans la maîtrise des technologies du futur pour capter les formidables perspectives de croissance dans le domaine de la mobilité : conduite autonome, Internet des Objets, robotique sont des compétences cross-sectorielles très recherchées par les acteurs des secteurs automobile, aéronautique et ferroviaire mais aussi de tout l’univers périphérique qui va se construire autour de la Smart City. Le Groupe poursuivra par ailleurs son développement dans le secteur des Life Sciences , un marché en forte croissance lui aussi révolutionné par le digital (cobots, exosquelettes…).

L’industrie de demain ne sera donc plus un simple système de production mais une véritable chaîne de création de valeur autour de services et d’usages nouveaux, intégrés à un système interconnecté. AKKA EN POSITION POUR BÉNÉFICIER PLEINEMENT DE LA CROISSANCE DU MARCHÉ Avec son plan précédent PACT17, AKKA s’est imposé comme le leader de la mobilité en Europe , ce qui lui a permis d’atteindre 1,3 Md d’euros de chiffre d’affaires en 2017. CLEAR 2022 s’inscrit dans la continuité de cette dynamique, soutenue par sa stratégie des équilibres qui lui permet de capter la croissance des marchés grâce à un équilibre de son positionnement géographique, sectoriel, portefeuille clients et financier. AKKA va poursuivre sa stratégie d’investissements dans la maîtrise des technologies du futur pour capter les formidables perspectives de croissance dans le domaine de la mobilité : conduite autonome, Internet des Objets, robotique sont des compétences cross-sectorielles très recherchées par les acteurs des secteurs automobile, aéronautique et ferroviaire mais aussi de tout l’univers périphérique qui va se construire autour de la Smart City. Le Groupe poursuivra par ailleurs son développement dans le secteur des Life Sciences , un marché en forte croissance lui aussi révolutionné par le digital (cobots, exosquelettes…).

1. Clients-oriented : AKKA va intensifier la relation avec ses clients – Daimler, Renault, Airbus– et en conquérir de nouveaux grâce à une offre transversale plus intégrée et à sa double expertise dans l’ingénierie et le digital tout en diversifiant son portefeuille clients pour atteindre un panier moyen de 50 M€ avec ses 20 premiers clients.

2. Leadership in innovation : pour répondre aux besoins d’innovation de ses clients, AKKA va mener une politique active de co-innovation au travers de partenariats technologiques et commerciaux, tant avec des acteurs de premier rang que des start-ups prometteuses du monde entier en réalisant ainsi au moins 75% de nos activités, tout secteur confondu, dans le digital.



3. Excellence in delivery : à travers une organisation plus intégrée, AKKA va augmenter sa productivité tout en optimisant le triptyque coûts/qualité/délais. Le Groupe s’appuiera sur ses Centres d’Excellence ainsi que sur son expertise digitale, permettant ainsi d’augmenter le nombre de projets transnationaux et cross-sectoriels ainsi que la marge brute des projets de 2%.

4. Talents attractivity : AKKA a lancé une politique de recrutement active pour passer à 25 000 collaborateurs en quatre ans. Le Groupe va former 3 000 collaborateurs chaque année. Son université interne, The AKKADEMY, va ainsi attirer et fidéliser les talents du monde entier et contribuer à sélectionner et recruter plus de 10 000 nouveaux talents parmi les « digital natives » sur la période 2018-2022.

5. Results-oriented : Avec CLEAR 2022, AKKA aborde dans la continuité et avec conviction les profondes mutations en cours. Les différents axes du plan constituent autant de leviers au service de l’accélération de la croissance du Groupe, de son déploiement à l’international, de l’amélioration de ses marges et de la génération de cash, qui permettront au Groupe d’atteindre : - Un CA de 2,5 Mds€ - Un Résultat Opérationnel d’activité de 250M€ - Un Free Cash Flow de 150M€

En présentant CLEAR 2022, Maurice Ricci, Président Directeur Général d’AKKA, a déclaré : "La révolution digitale est en marche. Elle transforme en profondeur le monde industriel et modifie structurellement la notion de mobilité. C’est un véritable défi pour les organisations, qui offre en même temps de formidables perspectives de croissance. Grâce son approche multisectorielle et sa capacité unique à anticiper les tendances sociétales, technologiques et industrielles, AKKA écrit avec ses clients l’avenir de la mobilité. Nous avons toujours su capter la dynamique d’un marché en forte croissance et nous continuerons dans un marché en profonde mutation. Avec CLEAR 2022, grâce à une offre digitale et un ancrage international renforcés, nous serons plus flexibles et plus proches de nos clients pour les aider à relever les défis posés par la double révolution des usages et des technologies".