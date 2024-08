entreprises

La stratégie et les excellents résultats de CESAM ont été récompensés par l’obtention du Grand Prix de la Croissance dans la catégorie "Distribution & Biens de consommation", qui concerne les entreprises dont le chiffre d’affaires est compris entre 5 et 20 M€.



Ce Grand Prix a été remis par un jury d’experts reconnus pour leur rôle auprès des entreprises en croissance. CESAM est fière de cette dernière récompense qui la positionne comme une entreprise innovante, dynamique et experte dans son domaine d’innovation liée à la médecine Esthétique et Anti-âge.



Vient s’ajouter à ce Grand Prix deux autres trophées récompensant la croissance du chiffre d'affaire :

- Le premier trophée organisé par le magazine Les Echos, qui a classée CESAM à la 38ème place de toutes les entreprises françaises

(cf l’article et le classement des 500 premières www.lesechos.fr/infographie/champions_croissance)



- Le deuxième trophée organisé par le quotidien Financial Times qui a classée Cesam à la 141e place en Europe des entreprises à la croissance la plus rapide

(cf classement https://ig.ft.com/ft-1000/2018)





Á propos de CESAM



Fondée en 2010, CESAM est aujourd'hui le leader en France dans le domaine de l'accompagnement des professionnels de santé vers la médecine esthétique & Anti-âge.



CESAM est le leader en France dans le domaine de la formation des médecins et des paramédicaux dans les domaines de la médecine Esthétique et Anti-âge, il est également le premier fournisseur Français de solutions technologiques innovantes et non invasives liées au traitement des rides et du vieillissement, au traitement de la silhouette et du relâchement cutané mais également à l’élimination du poil.



Dotée d’une forte culture d’entreprise basée sur l’innovation et l’accompagnement, CESAM est aujourd’hui installée au centre de Nice.



Plus d'informations : www.cesamcorp.com