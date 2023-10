entreprises

En 2021, une association avait vu le jour entre l’agence de Laurent Vibert et Epoka. Une opération qui avait alors marqué le secteur de la communication par sa promesse de synergies innovantes. Deux ans plus tard, le paysage a changé. Laurent Vibert a décidé de racheter la totalité des parts détenues par Epoka pour conserver la pleine maîtrise de sa structure.



Les raisons évoquées pour cette rupture relèvent de choix personnels profondément ancrés dans la vision managériale de M. Vibert.



Avec cette reprise intégrale, Laurent Vibert entend renforcer l’identité unique de son agence et continuer à offrir à ses clients une expertise pointue, personnalisée et alignée avec leurs enjeux de communication.

"Mon engagement premier est envers mes équipes et nos clients. La période passée avec Epoka a été riche d’enseignements et je tiens à saluer leur travail. Néanmoins, j’ai senti qu’il était temps de reprendre la barre pour assurer un cap qui soit en adéquation avec mes convictions managériales et la culture de notre agence", déclare Laurent Vibert.

À propos de l’agence Nitidis



Créée en 2011 Nitidis conseille et forme les entreprises, de la PME à la multinationale, les organismes publics, associatifs, et les élus en communication de crise et gestion de crise, ainsi qu’en média training. L'agence détient, par exemple, les marchés de média training et de formations à la communication de crise du ministère des Armées ainsi que celui de la Justice. Ses experts interviennent en France et dans tous les pays francophones.



L’agence se distingue par son approche sur-mesure et son engagement sans faille auprès de ses clients avec un haut niveau d’expertise. Depuis sa création, elle a accompagné de nombreuses entreprises et institutions dans leurs moments les plus critiques, forgeant ainsi une réputation d’excellence dans le secteur. Elle est classée « Excellente » par le guide Leaders League.

Plus d’informations sur Nitidis : www.nitidis.fr





Contact presse Nitidis



Laurent VIBERT

Tel : +33 6 16 01 11 92

contact@nitidis.fr