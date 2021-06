entreprises







Un accord commercial et capitalistique avec Legal2Digital



Deep Block, la legaltech française qui propose des solutions “Confiance as a Service”, continue son développement. Deep Block a officalisé la signature d’un accord commercial et capitalistique auprès d’un acteur incontournable de la scène Juridique et de la Presse hexagonale Française, Mr Eric BERTHOD Président de Legal2Digital « Affiches Parisiennes, Claude & Goy, ToutLyon, L’Essor, Le Patriote Beaujolais, Les Nouvelles Publications, TPBM-Semaine Provence, Agence Juridique, FormalPro, Expertlegales, ... ».



Passage en scale-up



Cette arrivée va permettre d’accélérer la croissance et assurer à la start-up Deep Block son passage en scale-up. Notamment en diffusant sa marque « Vitalsign.fr Signature électronique augmentée », vers un plus grand nombre de clients et d’utilisateurs recourant déjà aux solutions d’annonces et de formalités légales du groupe de médias implanté sur tout le territoire.

Christophe LEMÉE, Président de Deep Block témoigne : « Les fondateurs remercient tous les clients et partenaires qui ont adhéré à notre vision de la simplification et de la sécurisation des droits par la technologie Blockchain, avec notre produit phare (OpenLogs). Les multiples récompenses de notre entreprise ne sont pas le fruit du hasard ou de la chance. C'est le résultat de notre persévérance vers toujours plus d’excellence opérationnelle dans la délivrance de nos produits et services et la qualité, tant de notre relation client que de notre support utilisateurs ».



L'assurance : marché prioritaire pour Deep Block



Le secteur de l’assurance où il y a tant à réaliser fait également parti des marchés prioritaires pour Deep Block. L'entreprise pourra s’appuyer sur son expérience acquise dans ce domaine auprès d’Assur’N’Co mais également grâce à l’expérience forte dans ce secteur des associées de Vessoa Private Equity. Ce fonds devient actionnaire et son Président Charles Moore Wilson rejoint le comité stratégique de Deep Block.



Partenariat avec les Business Angels des Grandes Écoles



"Les Business Angels des Grandes Ecoles (BADGE) participent désormais à l’aventure de Deep Block et nous sommes ravis de les accueillir et de la confiance qu’ils nous témoignent. Leur expérience et leur réseau seront précieux, pour décupler la capacité de notre Legaltech française à devenir un acteur de référence sur le marché de la signature électronique et des solutions sur-mesure pour faciliter la sécurisation des droits et des contrats dans le monde numérique de demain." précise Christophe LEMÉE Co-Fondateur & Président de Deep Block.



Les récompenses de l’entreprise depuis sa création en juin 2017 :

Trophée d’Argent du Droit Corporate 2018 et 2019

Prix du Prestataire Juridique 2019

Alumni Village by CA « Promo 2020 »

Lauréat Palmarès du droit « Legaltech Blockchain & Signature Electronique » 2021

Trophée d’Or de la Legaltech Corporate moins de 5 ans 2021



Contact presse

Christophe LEMÉE

Co-Fondateur & Président de Deep Block

contact@deepblock.eu

https://deepblock.eu/