Un kit amorti à partir de 20 000 kilomètres parcourus



L'envolée des prix du carburant a eu un impact considérable sur Eco L'eau. Son dispositif hybride à eau, facile d'installation, est très demandé. Il s'adapte à tous les moteurs sans rien modifier à ces derniers et ne nécessite aucun entretien. Le kit est commercialisé à partir de 500 euros, et "est amorti à partir de 20 000 kilomètres parcourus", précise Laurent Baltazar.



Un meilleur rendement moteur et une augmentantation du couple



Grâce à la chaleur produite par l'énergie thermique du moteur, dilapidée dans l'échappement, l'eau prend la forme gazeuse pour être pulvérisée à l'admission d'air, ce qui permet un meilleur rendement moteur en augmentant le couple. Ce procédé permet une économie d'environ 20 % de consommation de carburant, moyenne constatée par l'entreprise à travers les retours clients.





Effet nettoyant et vertus écologiques



Le dispositif créé et commercialisé par Eco L'eau agit également contre l'encrassement du moteur, réduisant la calamine. De fait, le moteur ainsi que tous ses organes Améliorent leur longévité. Le kit hybride à eau revêt un véritable intérêt, écologique, avec la diminution d'imbrûlés, réduisant ainsi les émissions de fumées et, donc, de pollution.

Gagner en visibilité et gérer l'extension de l'activité

Après douze ans d'activité, Eco L'eau va se doter très prochainement d'un showroom pour présenter son kit hybride à eau adaptable à tous les moteurs. Il sera installé pour le 1er septembre dans la zone artisanale de Penn Prat, à Sainte-Sève, dans le Finistère. Un point stratégique, puisqu'il sera sur l'axe Lorient-Roscoff, au bord de la RN12 laquelle joint Brest à Saint Brieux.



Ces 90m2 d'espace d'exposition vont permettre à l'entreprise fondée et dirigée par Laurent Baltazar de mieux faire connaître son dispositif qui permet une économie moyenne de 20% de consommation de carburant. Cela permettra aussi de gagner visibilité et crédibilité et de mieux gérer l'extension de son activité. "A la base, je recherchais des investisseurs, mais j'ai fermé la porte en mars puisque j'enregistre 17 000 % de croissance", explique Laurent Baltazar.

Mise en place de franchises au travers d'un réseau de proximité



Pour développer son activité, Laurent Baltazar a lancé un système de franchise en collaboration avec, d'ores et déjà, une vingtaine de garagistes dans toute la France. Ceux-ci seront formés à l'installation du kit hybride à eau et bénéficient d'appuis en formation continue, ainsi que de la communication et la technique





