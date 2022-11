entreprises







ELSYS Design annonce l’ouverture de son implantation lilloise située Immeuble Le Leeds, 253 Boulevard de Leeds, 59777 Lille.





Neuvième implantation d'ELSYS Design en France



Fondée en septembre 2000 à Paris, ELSYS Design a rapidement installé ses premiers centres de conception à Grenoble et Vallauris.



De nouvelles implantations ont ensuite été ouvertes à Rennes, Aix-en-Provence et Toulouse ; Nantes et Lyon constituant les dernières ouvertures avant Lille.





ELSYS Design Lille



ELSYS Design accompagne plusieurs clients grands-comptes dans la région lilloise, dont les perspectives de développement se sont accélérées en 2022. Par ailleurs, il existe également des discussions avancées avec plusieurs prospects souhaitant collaborer avec une société spécialisée dans les systèmes embarqués.



La décision a donc été prise d’ouvrir une implantation locale, rattachée à la direction Île-de-France de l’entreprise.



Pour Silvain Ducros, le directeur régional d’ADVANS Group Île-de-France (société ELSYS Design, AViSTO et MECAGINE) : "L’écosystème lillois est particulièrement attractif. Il rassemble des acteurs majeurs dans la tech, des universités et des écoles d’ingénieurs proposant des formations dans les métiers d’ELSYS Design et, plus généralement, une économie régionale dynamique pleine d’opportunités. Nous nous réjouissons de lancer cette nouvelle implantation, que nous avons prévu d’étendre progressivement aux autres métiers d’ADVANS Group (systèmes embarqués, logiciel, mécanique)."

A propos d'ELSYS Design



ELSYS Design est une société d’ingénierie spécialisée dans la conception des systèmes embarqués (microélectronique, carte électronique, logiciel embarqué).



ELSYS Design met en œuvre ses savoir-faire et expertise technique au service de clients multisectoriels pour les aider à relever les défis liés à la conception des toutes dernières technologies électroniques et logicielles.



ELSYS Design est une société internationale avec neuf implantations en France, trois en Serbie et une au cœur de la Silicon Valley.



Fondée et managée par des ingénieurs, elle est une filiale d’ADVANS Group (ELSYS Design, AViSTO et MECAGINE).

"Where passion leads to excellence"



elsys-design.com