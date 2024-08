A propos de Flexi-Entrepreneur

Flexi-Entrepreneur est une société spécialisée en portage salarial basée à Paris, dans La Grande Arche de la Défense. Créée en 2015 par Daniel Pardo, ancien manager de transition doté d’une expérience en gestion de plus de 15 ans dans des grands groupes où il a optimisé des structures de 20 millions à plusieurs milliards d’euros. Il est l’auteur de 4 livres sur le travail indépendant dont travaillez comme indépendant en mode mission.



Plus d'informations :

A propos de la norme ISO 9001:2015

La norme ISO 9001:2015 certifie le système de management de la qualité de la société. Celle-ci est accordée aux entreprises qui démontrent leur aptitude à fournir des produits et services conformes aux exigences légales et réglementaires et aux exigences des clients et l’existence d’un système cherchant à accroître la satisfaction de ces derniers.

A propos du Bureau Veritas Certification

Bureau Veritas Certification est un organisme de certification indépendant et reconnu, accrédité par plus de 40 organismes nationaux et internationaux. Bureau Veritas Certification dispose de 6 000 auditeurs qualifiés dans plus de 100 pays. Avec environ 100 000 clients, Bureau Veritas Certification a émis plus de 100 000 certificats à travers le monde, il est le leader mondial de la Certification.