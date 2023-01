entreprises

Lorsque le 2 devient 3, tout prend une nouvelle dimension

Si la société informatique nantaise, installée à Basse-Goulaine, est en constante progression depuis ces 5 dernières années, elle le doit principalement à la vision et au pep’s de ses 3 dirigeants : Renaud Chatelier, Alban Devorsine et Frédéric Proux.



Créé en 1998, I2ee était jusqu’à présent présidé par 4 dirigeants. Le départ d’un des associés a été l'un des éléments déclencheurs pour passer à une autre histoire, une autre stratégie et de redonner du sens à l'évolution de l'entreprise.



"Le changement de nom n’est pas toujours évident pour une société surtout lorsque vous êtes bien ancré dans le paysage ligérien", explique Renaud Chatelier, "Maintenant, c’est aussi un choix fort de donner une nouvelle impulsion à notre société tout en valorisant notre expertise et notre savoir-faire autour de notre histoire et de notre ADN".

Trois facteurs importants ont poussé les dirigeants de I2ee à passer le cap :

Le départ d’un des associés dirigeants pour passer aujourd’hui de 4 à 3,

L’intégration de nouveaux services avec notamment "les services managés" qui consistent en une "offre d’accompagnement en location du système informatique global des entreprises",

La progression depuis 10 ans en termes de chiffre d'affaire, de portefeuille clients et donc de collaborateurs.

Du reste, le souhait d’opérer une transition vers un nouveau nom en conservant les marqueurs avec nos origines nous a poussé à retenir une idée simple et pertinente, à savoir le 2 deviendrait 3.

"Nous sommes ici grâce à tout ce que nous avons réalisé depuis plus de 30 ans. Notre ADN est important et nous souhaitions garder un sens dans cette évolution technique et humaine. C’est tout naturellement dans cet axe de progression que I2 devient I3", ajoute Alban Devorsine.

Une progression, une continuité, 3 dirigeants au lieu de 4 … le compte est bon, I3 prend le relais mais encore fallait-il traduire l’univers technique dans lequel évolue aujourd’hui le secteur de l'informatique.





Renaud Chatelier, Alban Devorsine et Frédéric Proux



La connectivité au cœur de la stratégie



L’informatique est un bien grand mot, surtout lorsque vous l’associez à l’environnement technique pur et dur du métier. Le secteur a beaucoup évolué, tant au niveau des supports que des technologies et par conséquent des menaces.



"La dimension humaine a pris beaucoup d’importance dans notre secteur puisque nous sommes à présent là pour expliquer, conseiller et anticiper tous les besoins et problèmes de nos clients", explique à son tour Frédéric Proux, "Nous sommes les garants de l’activité d'autres entrepreneurs, de leur business, de leurs équipes, de leurs clients, nous avons la responsabilité d’interconnecter toutes ces cibles entre elles en toute transparence, nous sommes au cœur de la connectivité".

Les dirigeants ont donc retenu l’idée d’associer le mot "konnect" à "I3" dans le but de renforcer leur engagement auprès de leurs clients mais également de leurs collaborateurs. Chaque personne apporte une expertise qui permet de faire fonctionner toutes les entités et assurer la prévention des risques comme la remise en route rapide des infrastructures.





De nouveaux services "managés"



I3konnect, c’est aussi le lancement de nouvelles offres et de nouveaux moyens pour accompagner les petites et moyennes entreprises. Le monde change, les pratiques avec…

Le rôle de "prestataire informatique" est révolu car I3konnect intervient bien en amont des tâches opérationnelles. L’infrastructure informatique d’une entreprise dépend de son activité qui est constante évolution. La flexibilité est sans aucun doute devenue le premier atout de la société nantaise en proposant une offre de "services managés*" à la carte.

"En clair, nous nous occupons de tout en basant notre offre au niveau du besoin de notre client", traduit Renaud Chatelier, "L’objectif est de rassurer et assurer le fonctionnement informatique de notre client en l’accompagnant au rythme de son activité et un budget maîtrisé dans le temps".

Le travail de I3konnect est en premier lieu une phase d’audit et de relation humaine avec chacun de ses clients. La compréhension des enjeux dans le cas d’une infogérance est primordiale pour tous les intervenants avant même de commencer la phase opérationnelle.

"Au-delà de notre expertise, notre plus grande force est celle de se mettre au niveau de nos clients, nous ne sommes pas des extra-terrestres mais seulement des prestataires avec les pieds sur terre", concluent en souriant les 3 dirigeants.





I3konnect en quelques mots



Créée en 1998, la société I2ee laisse place à I3konnect, basée à Basse-Goulaine, au sud de Nantes. Avec plus de 300 clients en infogérance et 17 collaborateurs, les 3 dirigeants associés ont pour but d’assurer la "tranquillité numérique" des entreprises autour de services informatiques accompagnée d’une expertise à taille humaine.



Notre approche d’un travail collaboratif et notre savoir-faire nous permettent de s’adapter aux besoins spécifiques des très petites entreprises comme des plus grandes, tous secteurs d’activités confondus. Ainsi, nous répondons à toutes les problématiques informatiques (mise en réseau du parc informatique, maintenance, sécurité du système d’information, hébergement, cloud, sauvegarde à distance) en y intégrant des budgets adaptés et maîtrisés.

https://i3konnect.com

*Le vocable "Services Managés (Managed Services)" regroupe l’ensemble de l’activité opérationnelle de gestion de l’infrastructure informatique d’un Système d’Information déléguée, en tout ou partie, à un partenaire externe fournisseur de services dit "Prestataire de Services Managés" ou "MSP (Managed Services Provider)" généralement sur la base d’un contrat annuel ou pluriannuel forfaitaire avec un niveau de services parfaitement défini.