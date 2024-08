"Avec Brocelia, nous franchissons une étape majeure dans la constitution d’un pôle de transformation numérique reconnu en France. Brocelia nous apporte une expertise de haut niveau en matière d’implémentation de projets web et mobiles complexes qui vient compléter notre offre", déclare"Ce rapprochement marque une étape importante dans le développement de Brocelia : la complémentarité des expertises des deux sociétés, Design Thinking + Big Data + Applications Digitales, crée un acteur majeur de la transformation digitale des entreprises. Les challenges à relever afin de devenir un leader français du secteur enthousiasment nos équipes", annoncentBrocelia, agence digitale créée en 1997, accompagne les entreprises dans leur transformation digitale. Ses experts en UX, Design et Réalisations Web / Mobile couvrent une offre globale de mise en œuvre de projets digitaux complexes et interconnectés. La société s’appuie aujourd’hui sur 50 experts à Paris et Toulouse pour un chiffre d’affaires de 4,5 M€.Brocelia intervient auprès de grands clients comme les cinémas Gaumont Pathé, Veolia, Hachette, les Laboratoires Vétoquinol ou Gras Savoye.Créée en 2002, JEMS met son expertise en matière d’innovation, de Big Data, de Cloud et de DevOps au service de ses clients grands comptes, à toutes les étapes clés de leurs projets. Forte de ses implantations en France, en Grande Bretagne et aux USA, JEMS prévoit de réaliser un Chiffre d’Affaires de 45 M€ en 2018 en s’appuyant sur plus de 470 collaborateurs.Par ce nouveau positionnement, JEMS prévoit une croissance soutenue sur son marché au cours des 5 prochaines années et s’intéresse à de nouvelles opportunités.