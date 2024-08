entreprises



Aussi utile aux chefs d’entreprise, industriels et commerçants qu'aux porteurs de projets et futurs créateurs, l'application "CCI Seine-et-Marne" permet d’accéder facilement aux informations professionnelles et économiques, ainsi qu’aux conseils et prestations de la Chambre dans de nombreux domaines tels que : formalités, financements, stratégie, ressources humaines, formation, innovation, développement commercial, export, veille, mise en réseaux…



Grâce à l’application "CCI Seine-et-Marne", les utilisateurs sont informés de l'actualité économique et des événements, ateliers et formations proposés par la CCI. Ils accèdent également à de nombreuses vidéos explicatives ainsi qu’aux réseaux sociaux, et peuvent même échanger directement entre abonnés de l’application, grâce à la fonctionnalité "Networking CCI" et ce, en toute simplicité. Et, parce que transmettre les bonnes informations et les services les plus utiles est la raison d’être de la Chambre, le type de notifications que l’abonné souhaite, ou non, recevoir, est totalement paramétrable au sein de l’application.



Pour Jean-Robert Jacquemard, Président de la CCI Seine-et-Marne, "ce nouvel outil mobile, qui vient en complément de nos sites internet et de nos réseaux sociaux existants, confirme le choix stratégique de notre Chambre d’investir dans le digital. Nous avons imaginé cette "CCI dans ma poche" afin de rendre continu l’accès à nos services, de manière plus moderne, plus adaptée aux usages numériques d’aujourd’hui, plus facile et plus pratique, tout en conservant la qualité et la proximité auxquelles nous sommes très attachés dans la relation avec nos utilisateurs."



"Nous sommes aujourd’hui dans l’ère du "mobile first" : les utilisateurs font de leur téléphone mobile un outil "tout en un" pour se connecter en priorité à internet et à leurs réseaux sociaux, pour rechercher de l’information et accéder à des services dématérialisés, explique Jacques Tek, Conseiller Numérique de la CCI Seine-et-Marne. Disposer d’une application mobile constitue donc un vrai "plus" pour une entreprise, en termes de communication et de développement. Sur une appli, l’affichage est plus rapide, la navigation plus fluide et plus intuitive que sur un site internet. L’utilisateur qui fait le choix de télécharger l’appli d’une marque, montre un engagement plus fort pour cette marque et ses services, ce qui permet alors d’établir une relation plus interactive et plus en correspondance avec les besoins de chacun".





L’application "CCI Seine-et-Marne" : une appli grand public, pratique, professionnelle et gratuite, à télécharger de toute urgence.





Comment faire ?



www.applicationcci77.com/download



Ou en flashant le code suivant :







À propos de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Seine-et-Marne



Sous l’impulsion de 60 chefs d’entreprise Élus, les 270 Collaborateurs de la Chambre de commerce et d'industrie de Seine-et-Marne sont mobilisés sur l’ensemble du territoire départemental pour soutenir, fédérer et accompagner au quotidien plus de 52 000 entreprises.



Pour répondre à la vitalité des entreprises et du territoire, la CCI Seine-et-Marne développe quatre grands domaines de compétences : l’expertise économique, l’accompagnement des entreprises et la formation professionnelle, la représentation du monde économique et la défense des enjeux du territoire auprès des Pouvoirs Publics.



A propos d'Applivia

Applivia est un groupe français d'édition et de développement d'applications web et mobiles. Fondé en 2016 par Stéphane Verbrugghe et présidé par Laurent Herault, Applivia a pour ambition de mettre au service des entreprises, des collectivités et des particuliers son savoir-faire pour offrir les applications web et mobiles bénéficiant d'une réelle valeur ajoutée et de la meilleure expérience utilisateur possible. Après ses studios de développement parisiens, lorrains et bretons, Applivia vient d'ouvrir deux nouvelles filiales : ADN (Applivia Digital Network) et LA REPONSE D. L'une est en charge de la régie publicitaire et des réseaux sociaux et l'autre est une agence 100% digitale.

