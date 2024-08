entreprises



Avec cette levée de fonds, Pai Skincare prévoit de doubler son activité e-commerce, d'embaucher un CTO expérimenté/Directeur de l’e-commerce et d'étendre son activité internationale de vente directe. Après 6 sites web couvrant l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Australie, Pai Skincare va lancer ses premières boutiques en ligne en Asie, accroître son marketing en ligne et gérer en interne son développement web.



Pour la fondatrice Sarah Brown, "Pai a déjà permis à des milliers de femmes de traiter leurs problèmes de peau sensible. Notre ambition est d'en aider des millions, ce que cet investissement va nous permettre de faire."



CAP Invest développe ainsi son portefeuille de marques, qui comporte déjà Oh My Cream, Big Fernand, Gault & Millau et StaffMatch.



Thomas Riccobono de CAP Invest explique : "Pai a une orientation précise et sait se différencier sur le marché. L'honnêteté et l'intégrité de la marque ont un écho particulier. Elle dépasse le secteur de la beauté pour opérer dans la catégorie du bien-être et de la qualité de vie, ce qui est à mon sens une approche innovante."





A propos de Pai Skincare



Créés par Sarah Brown en 2007 pour répondre aux besoins de sa propre peau, les produits certifiés biologiques* de Pai comptent aujourd’hui parmi leurs adeptes Léa Seydoux, Natalie Portman ou encore Emily Watson.



Pai est né dans le garage de Sarah dans l'ouest de Londres, où elle a fabriqué tous les produits à la main. En juillet 2017, Pai ouvrira une nouvelle unité de production au sein de son siège londonien. Cet investissement permettra de créer de nouveaux emplois hautement qualifiés dans le développement de nouveaux produits et la fabrication.



L'objectif de Sarah Brown est de permettre aux femmes de contrôler leur peau sensible grâce à des produits non seulement efficaces, mais aussi agréables à utiliser. Pai fournit également une expertise et une approche holistique des soins de la peau, avec la conviction que les produits cosmétiques font partie d’un tout.



Pai est l'un des principaux défenseurs de la production au Royaume-Uni et est lauréat de l'UK Export Development Award 2014 de l’EEF (association manufacturière du Royaume-Uni), du First Woman of Manufacturing Award 2015 et du Queens Award For Enterprise - International Trade 2016.



Pai est distribué dans les grands magasins, les boutiques santé et bien-être, les boutiques indépendantes et les Spas.



Parmi les distributeurs :



France : Oh My Cream, Mademoiselle Bio, Le Bon Marché

États-Unis : Credo, Follain, Cap Beauty NYC, Shen Beauty, Violet Grey, Free People

Royaume-Uni : Whole Foods Market, John Lewis (depuis juillet 2017), Being Content (Londres), Lime Wood Hotel & Spa



Sarah Brown : Fondatrice de Pai, Membre du conseil d’administration de CEW (réseau international des professionnels de la beauté) et présidente de son Young Executive Programme.



*Les produits Pai sont certifiés biologiques par la Soil Association. La société est également certifiée par les associations Vegan Society, Cruelty Free International et London Living Wage.





Note aux rédacteurs :



Pai Skincare, Londres, fondé en 2007.

www.paiskincare.fr (site web en français)



CAP Invest, Luxembourg, fondé en 2014

Office familial de la famille Riccobono.