KORELIZ édite des solutions logicielles d'aménagement des espaces de vie pour les professionnels du bâtiment. Ces solutions de configuration 3D permettent d'obtenir une représentation visuelle d'un projet de construction, de rénovation ou de décoration. Grâce à ces logiciels, les consommateurs peuvent voir la pièce et valider le choix des matériaux et du mobilier dont ils souhaitent faire l'acquisition.



En obtenant le label PM’up, KORELIZ entre dans le cercle restreint des entreprises, dont les perspectives de développement sont élevées, reconnues et soutenues financièrement par la Région Ile-de-France.



"Nous entendons nous imposer comme l’acteur incontournable dans l’univers des configurateurs 3D et du cross canal en France. Nous prévoyons de doubler notre chiffre d’affaires en 2019, puis d’atteindre les 5 M€ d’ici 5 ans. Pour cela, nous misons sur un développement organique, éventuellement combiné à de la croissance externe, afin de conforter nos positions en France, puis en Europe. Cette distinction, qui est associée à un appui financier, nous permet d’accélérer notre expansion, de structurer notre middle management et d’améliorer nos process internes. Par ailleurs, nous envisageons à moyen terme d’ouvrir notre capital à des investisseurs". Philippe TAUPIN - CEO de KORELIZ



Ce soutien institutionnel, que moins de 1300 entreprises ont obtenu depuis près de 10 ans, permet à KORELIZ d'accélérer son développement et d'augmenter sa visibilité auprès de ses parties prenantes.





Le Label PM’up met en avant l’ADN de KORELIZ :



- Capacité d’innovation

- Performances économiques

- Esprit d’équipe