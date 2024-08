entreprises

LASOTEL, opérateur d’infrastructures réseaux et de services télécoms, opère sa première acquisition avec l’opérateur AIC TELECOMS et renforce son positionnement sur le marché des télécoms français.



"LASOTEL et AIC TELECOMS partagent une vision commune : l’évolution de leur positionnement sur le marché français des télécoms par l’élargissement de leur catalogue d’offres associé à une pertinence économique toujours plus performante.", annonce Sylvain Charron, président de LASOTEL.



"Face à un marché très dynamique et une concurrence de plus en plus importante, ce rapprochement a été imaginé et réalisé pour qu’AIC TELECOMS et ses partenaires commerciaux bénéficient du catalogue de solutions LASOTEL et renforcent ainsi la valeur ajoutée apportée à leurs clients.", précise Hubert Brunstein, fondateur d’AIC TELECOMS.



Continuellement, LASOTEL renforce le maillage de son infrastructure réseau sur l’ensemble du territoire et fait évoluer son catalogue de solutions au bénéfice de ses partenaires commerciaux et clients. Plus particulièrement, depuis deux ans, la société investit dans de nombreux projets tels que le dégroupage des NRO (dont Orange) pour accéder aux infrastructures FTTH/FTTE, le développement de la boucle métropolitaine 100G/200G et le lancement de nouvelles offres mobiles et data 4G.



Afin d’accompagner sa croissance et atteindre son objectif de 10M d’€ de chiffre d’affaires d’ici 2020, LASOTEL poursuit également sa politique de recrutement pour se dimensionner humainement, techniquement et commercialement.





À propos d’AIC TELECOMS



AIC TELECOMS est un opérateur télécom qui intervient dans les services à forte valeur ajoutée liés aux technologies des télécommunications et Internet. L'opérateur déploie son propre réseau et est implanté dans de nombreux datacenters de la région Auvergne-Rhône-Alpes (Lyon, Grenoble, Chambéry, Annecy).





À propos de LASOTEL



LASOTEL est un opérateur d’infrastructures réseaux et de services télécoms basé sur Lyon depuis 2004. L’opérateur étend son réseau sur des zones d’activités stratégiques et s’inscrit dans le paysage des télécommunications comme un opérateur de proximité pour les grands comptes privés et publics. LASOTEL est également présent sur le marché « wholesale » et développe des solutions complètes qui répondent autant aux besoins des opérateurs, avec l’élargissement de la zone de chalandise et l’accès à de nouveaux marchés, qu’aux besoins de leurs clients finaux.



Plus d’information : www.lasotel.fr





