Expert de la Transformation Digitale au chiffre d'affaires de 81,6 millions d’euros*, le groupe Objectware est créé en 1999 par David Pinto, et regroupe aujourd’hui plus de 850 talents sur la France et le Luxembourg.



Fondée en 2005 par Pascal Scherer, Actif Solution est un spécialiste du développement logiciel regroupant un vingtaine de talents pour un chiffre d’affaires de 2 millions d’euros*.



Actif Solution donne l’opportunité à de jeunes talents IT, ou plus expérimentés, de participer à des grands projets de transformation digitale.

Une vision commune

Ce rapprochement permet au groupe Objectware, grâce à l’expertise d’Actif Solutions, d’étoffer son offre au service des clients du groupe et de se renforcer dans les secteurs de la Banque, de l’Assurance et de l’Industrie.

Le savoir-faire d’Actif Solution dans le recrutement et l’accompagnement de futurs collaborateurs en reconversion générera également des synergies en cohérence avec l’engagement sociétal du groupe.



Enfin, cette acquisition permettra au groupe Objectware de consolider ses activités à Lille et de franchir le seuil des 60 collaborateurs.



David Pinto - Président d'Objectware : "Nous sommes ravis d’accueillir les talents de la société Actif Solution au sein de la communauté Objectware ! Au-delà de la complémentarité, nous partageons avec Actif Solution des valeurs axées sur le bien-être et l’épanouissement de nos collaborateurs. Ce sont ces notions fortes et essentielles, véritable ADN du groupe Objectware , qui ont été le moteur de ce rapprochement et qui permettront à chacun des talents d’Actif Solution de trouver sa place dans la famille Objectware "

A propos d'Objectware



Objectware est un pure player du conseil dans la transformation industrielle et digitale du SI de nos clients. Depuis 24 ans, le groupe développe ses expertises et practices pour accompagner les entreprises dans l’optimisation de leur performance et leurs enjeux de transformation.



