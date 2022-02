entreprises



L’agence d’attractivité de L’indre (A²I) a créé, en juin dernier, une offre de télétravail à destination des actifs qui souhaitent rompre avec le rythme effréné des grandes agglomérations et vivre le temps de quelques jours une expérience unique de télétravail.





Packs séjours télétravail



Avec la création de 8 packs séjours télétravail, les Indre Working Box, l’A²I innove dans la manière de séduire de nouveaux actifs pour le territoire. En les incitant à venir télétravailler dans l'Indre et en les invitant à découvrir un nouveau cadre de vie et de travail qui, pour certains, peut susciter l'envie de s'y établir durablement.





Espaces de co-working hyper connectés



Le territoire de l’Indre en Berry a vu se développer, ces dernières années, de nombreux espaces de co-working hyper connectés, confortables et équipés. Inspirés par les espaces existants dans les grandes métropoles et notamment en région parisienne, ces lieux possèdent les mêmes caractéristiques et offrent les mêmes services. Leur différence supplémentaire est leur situation géographique qui permet au télétravailleur de s’échapper rapidement de son espace de travail pour s’évader en pleine nature.





A chacun son pack télétravail



L’A²I a construit ces 8 packs en incluant une solution de co-working et un hébergement adapté au choix du télétravailleur : hôtels, gîtes, appartements et même roulottes. L’objectif est de vivre une expérience unique. Ces packs sont articulés autour de thématiques en relation avec le territoire et sont à retrouver en détail sur le site dédié : www.indre-working-box.com.







Une volonté de séduire par l’expérience vécue



Pour leur lancement, les 100 premiers packs bénéficient jusqu’à 200€ de réduction et d’avantages :

Un accès gratuit à un espace de co-working ;

Jusqu’à 160€ sur l’hébergement ;

Un chèque restaurant de 20€ ;

Un chéquier activités d’une valeur de 20€.



Quelques témoignages



"En profitant de l’Indre Working Box, mon séjour de 2 jours de télétravail ne m’a coûté que 20 € !" Edouard, Paris.



"En à peine 3 jours, j’ai découvert que mon rythme de travail pouvait changer sans que mon efficacité ne soit remise en cause !" Stéphanie, Vincennes.



"On est vraiment bien ici... Qu'est-ce que c'est agréable comme cadre !" Sixtyne, Paris.



Sixtyne, travailleuse nomade et Edouard, télétravailleur, résidant à Paris, ont profité d’un séjour télétravail pour délocaliser leur bureau et apprécier la vie dans l’Indre.

Ils sont disponibles pour une interview sur simple demande auprès de notre contact presse.



Pour soutenir cette innovation, une campagne de communication a été lancée sur les réseaux sociaux (Facebook et LinkedIn) ainsi que sur Google et de nombreux sites professionnels afin de cibler les actifs les plus intéressés.



Parallèlement quelques influenceurs vont partager leur expérience concernant l’Indre Working Box à la suite d’un séjour sur place.





À propos de L’Agence d’Attractivité de l’Indre



L’Agence d’Attractivité de l’Indre a été créée à l’initiative du Département en juin 2019. Composée de 15 collaborateurs et comptant plus de 477 Adhérents, le périmètre des missions de l’Agence est le suivant :