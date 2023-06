entreprises





Suite au succès des deux premières éditions, le Président de la République, Emmanuel Macron a souhaité poursuivre l’initiative par une troisième édition de la Grande Exposition du Fabriqué en France. Plus d’une centaine d’entreprises auront l’honneur de voir leurs produits exposés, illustrant ainsi la richesse et la diversité du patrimoine industriel de notre pays.

Le choix de notre marque LAMS pour cette exposition d’envergure nationale témoigne de notre engagement en faveur de la qualité, de l’innovation et de la préservation des savoir-faire traditionnels. Aussi, nous sommes honorés de représenter la Vendée aux côtés d’autres acteurs de l’industrie française. Cette reconnaissance du plus haut sommet de l’État valorise le travail quotidien de nos 46 collaborateurs.

La Grande Exposition du Fabriqué en France 2023 au Palais de l’Élysée est une chance unique de rencontrer des professionnels, des représentants gouvernementaux et des personnalités influentes. Nous sommes impatients d’échanger avec les visiteurs, prêts à partager notre passion pour nos serres et d’établir de nouvelles collaborations.



Nous vous invitons chaleureusement à vous rendre à la Grande Exposition du Fabriqué en France 2023 au Palais de l’Élysée afin de découvrir nos produits qui incarnent l’excellence du savoir-faire français.



À propos de LAMS



LAMS est un fabricant vendéen de serres et de jardins d’hiver. Fortement engagé dans le Made in France, LAMS allie tradition et innovation pour offrir des produits techniques de qualité destinés à embellir votre jardin.



