La transformation numérique gagne aujourd’hui toutes les organisations de toutes tailles et de tous secteurs.



Au niveau des TPE et PME, ces mutations provoquent encore des questionnements forts. Car avant d’être une révolution technologique, la digitalisation entraîne une importante et nécessaire adaptation de la ressource humaine. Les freins au sein des PME sont essentiellement dus à deux facteurs : un retard de formation des équipes à la culture numérique et surtout une insuffisance de moyens humains, techniques et financiers pour définir précisément les besoins.



Les dirigeants de PME et entrepreneurs savent pourtant que la digitalisation et le développement du marketing mobile s’impose de plus en plus pour se démarquer de ses concurrents ou vendre davantage.



C’est à l’attention des Dirigeants et entrepreneurs que le livre "Dirigeants, le marketing mobile s’impose, êtes-vous prêts" a été écrit par Bénédicte Convent, fondatrice et dirigeante du Réseau Winch Expert. Implanter un projet de digitalisation est avant tout un projet humain vécu comme une contrainte ou un bénéfice.



Que trouve-t-on dans ce livre ? L’ouvrage est construit en quatre parties couvrant les champs d’expertise du management RH, de la digitalisation de PME et du développement du marketing mobile :

Comprendre les nouveaux enjeux RH et les nouveaux rôles des directions d’entreprises.

Comment s’y prendre pour digitaliser son organisation et élaborer une stratégie marketing mobile ?

Quels outils de marketing mobile pour aller cherche de nouveaux clients et mieux piloter ses ressources humaines ? Comment se faire aider ?

Comment lancer son plan opérationnel de marketing mobile ?

Pour l’entrepreneur et le Dirigeant de PME, ce livre est une boîte à outils qui fourmille de suggestions et une démarche concrète de conception et de lancement d’une application mobile dans une PME. Chaque concept est illustré par un cas d’usage : EasExpert RH.

"Ce livre forme un tout cohérent avec ses quatre parties… cet ouvrage traite des concepts plutôt globalement mais entre aussi en détail d’une mise en place opérationnelle". Jean-François CLEDEL, Président de la CCI Nouvelle Aquitaine.

Caractéristiques techniques :



Titre : Dirigeants, le marketing mobile s'impose, êtes-vous prêts ?

Éditions : EMS

Date de parution : 19 octobre 2023

Nombre de pages : 448

ISBN : 978-2-37687-779-8

Type : Broché, Noir

Format : 140 x 220

Thème : Marketing / Vente / Distribution

Prix de vente : 29,50 €

A propos de Winch Expert



Winch Expert est un réseau de Conseil en Ressources humaines qui accompagnent les organisations, PME, cabinets d’experts comptables ou collectivités territoriales. Winch Expert s’investit de manière très opérationnelle aux côtés de ses clients, Dirigeants ou collaborateurs, pour consolider ou externaliser la fonction RH au sens large, faire face au quotidien ou mener de nouveaux projets RH.



