entreprises



Frédéric Monod possède un parcours professionnel riche et diversifié. Depuis 2015, il a occupé le poste de Directeur Général de la coopérative "la fromagerie des Cévennes" à Moissac Vallée Française, où il a joué un rôle essentiel dans la croissance et le développement de l’entreprise. Grâce à sa vision stratégique, il a su remettre l’activité sur la voie du succès en modernisant les processus de fabrication, en améliorant la qualité des produits et en développant de nouveaux produits innovants.

Avant cela, Frédéric Monod a été gérant et propriétaire de la Sarl PRESTA+ HABITAT, une entreprise du second œuvre du bâtiment, où il a démontré ses compétences en gestion, en commerce et en conduite de chantiers.



Avec une solide expérience dans le secteur fromager, Frédéric Monod est reconnu pour son expertise dans la gestion des ressources humaines, la politique commerciale et la communication. Sa maîtrise des processus de fabrication et d’épuration, sa gestion financière rigoureuse et son engagement en faveur du développement durable sont autant d’atouts qu’il mettra au service d’Espace Drive.

En tant que Responsable Commercial secteur Fromage, Frédéric Monod sera responsable du développement des partenariats avec les producteurs de fromage, de l’optimisation des processus commerciaux et de la satisfaction des clients. Son objectif sera de renforcer la présence d’Espace Drive sur le marché du fromage, en mettant l’accent sur la valorisation du circuit court et la promotion de produits de qualité.

À propos d’Espace Drive

Espace Drive est un concept innovant de distributeurs automatiques à casiers, totalement connectés, qui offre un point de vente autonome, 24/24 et 7/7.



Nous sommes dédiés à la promotion du circuit court, à la liberté économique et à la facilité d'accès à tous types de produits pour les consommateurs.



https://espace-drive.com