15 ans de recherche et développement

Le projet Overfull est né il y a 15 ans à l'initiative d'Eric Péchaudral, entrepreneur bordelais arrivé à la restauration après une longue expérience dans le digital et le marketing.



"Depuis 1990, nous avons forgé avec mes associés une carrière dans les métiers du digital, quand en 2008, nous décidons d’investir dans l’achat de plusieurs restaurants.", relate le fondateur d'Overfull, "Dès notre arrivée, nous décidons de mettre en place dès outils métier pour gagner du temps, mais à cette époque rien n’avait été créé pour gérer les réservations dans un restaurant. C'est en partant de ce constat que nous décidons de créer le logiciel "Overfull" pour nos propres restaurants."



Une antériorité qui forge l'identité d'Overfull, qui n'est pas calquée sur des modèles déjà existants mais qui a suivi sa propre voie de développement, progressive et rationnelle, pour aboutir en 2019 au lancement de la startup, dédiée à la commercialisation du logiciel.

1300 restaurants équipés sur un marché qui reste à conquérir



Aujourd'hui, Overfull compte 15 personnes et accompagne plus de 1300 restaurateurs en France, dans les DOM TOM et dans la plupart des pays francophones. La startup s'emploie par ailleurs à enrichir régulièrement son offre de nouvelles fonctionnalités capables de répondre aux besoins d'un marché qui reste encore majoritairement à conquérir. Ainsi, on estime aujourd'hui à peine 15% le nombre de restaurants équipés de solutions similaires en France.





Une solution pensée avant tout comme un outil CRM

Dès le départ, l'ambition d'Eric Pechaudral n'était pas de mettre au point un simple cahier de cahier de réservations digital, mais un outil capable de tenir compte des souhaits et des attentes des clients afin de les satisfaire et les fidéliser en leur proposant des services personnalisés.



Ainsi, Overfull se distingue de la concurrence par l'utilisation d'algorithmes spécifiquement élaborés pour capter, gérer et stocker les données clients de façon unique, sans aucun doublon dans la base de données clients, tirées de sources et de points de contacts multiples (téléphone, site internet, les réseaux sociaux,…) mais aussi parfois la connexion à une caisse (POS & PMS) pour connaître les habitudes de consommations. In fine, le CRM Overfull permet de procéder à différentes actions marketing avec des campagnes ciblées de fidélisation ou des actions promotionnelles.



Combattre le no-show

Pour anticiper les no-show et maximiser leur taux de remplissage et donc leurs chiffres d'affaires, Overfull offre aux restaurateurs une solution ultra réactive : possibilité au client d'annuler sa réservation via la plateforme 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, envoi automatique d'une reconfirmation la veille de la réservation, possibilité de mettre en place un prépaiement ou une empreinte bancaire et envoi d’une dernière relance au client en cas de retard, puis la création d’une blacklist pour les clients les plus adeptes du no-show.



Pour autant, le restaurateur reste entièrement libre du paramétrage de ces fonctionnalités et bénéficie pour cela d'un accompagnement permanent par le service de formation Overfull.





Formation certifiée QUALIOPI pour accompagner des utilisateurs



Afin d'assurer une prise en main optimale de la solution Overfull, chaque nouvelle installation s'accompagne d'une formation obligatoire, dispensée par des intervenants Overfull certifiés QUALIOPI. Par ailleurs, la startup propose un support technique et une méthodologie accessible en permanence pour garantir aux restaurateurs une parfaite autonomie dans l'utilisation de l'outil au quotidien.





Tarif : A partir de 90 € HT / mois





overfull.fr