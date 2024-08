Les territoires de la région PACA abritent de nombreuses PME ayant des savoir-faire uniques reconnus aussi bien nationalement que dans le monde. La priorité de RSE DEVELOPPEMENT en PACA est donc d’accompagner ces "pépites", pour les faire passer de modèles de réussite économique à des modèles de performance responsable.



"Le développement durable est un levier de développement économique et social des territoires, se basant sur des modèles plus vertueux. C’est une opportunité pour toutes les PME françaises, que je souhaite apporter à un territoire qui me tient cœur, la région PACA. Je souhaite que les meilleures entreprises de la région deviennent aussi les plus vertueuses et prouvent que la RSE apporte une performance globale", indique Sébastien Magnan.





A propos de RSE DEVELOPPEMENT



Le cabinet RSE DEVELOPPEMENT spécialisé dans le développement durable et la responsabilité sociétale de l’entreprise, valorise depuis 2010 l’innovation par la RSE des PME en France. Il intervient, grâce à la pluridisciplinarité de son écosystème d’experts (6 personnes), dans l’ensemble des domaines du développement durable : stratégie d’entreprise, optimisation des opérations, marketing responsable, économie circulaire, achats responsables, évaluation de la performance extra-financière, finance responsable, agro-écologie etc.